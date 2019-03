Comienza la lucha por la permanencia

Se acerca el ocaso de la Liga BBVA y con ello llegan los días en los que las emociones se vuelven incontrolables. Una vez aparcado el culebrón de la huelga convocada por la AFE, comienza el último asalto por el título de Liga, por los puestos europeos y por la permanencia. Aún pueden pasar muchas cosas en las dos últimas jornadas.

En la zona baja de la tabla de clasificación, cinco equipos optan a los dos últimos billetes de regreso a la categoría de plata del fútbol español. Confirmado el descenso matemático del recién ascendido Córdoba, los últimos puestos de salvación se repartirán entre Getafe, Almería, Deportivo, Granada y Eibar.

El Getafe, más cerca de la orilla

El equipo del sur de Madrid tiene a tiro una permanencia que no pudo confirmar matemáticamente en la pasada jornada, en la que cayó 2-0 frente al Rayo en el Estadio De Vallecas. Un punto ante el Eibar en el Coliseum sellaría definitivamente la ansiada permanencia. En caso de derrota, y si sus rivales directos consiguen vencer en sus respectivos partidos, los ‘azulones’ se jugarían el todo o nada ante el Real Madrid en el feudo blanco, aunque un descenso del Getafe se antoja complicado dada su posición en la tabla. Nuestro tertuliano Alfredo Duro considera que el conjunto getafense difícilmente podría complicarse la vida: “El Getafe no descenderá porque mantenerse está más barato que nunca”. El equipo madrileño tiene en su haber 36 puntos.

Haciendo balance de la temporada, Alfredo Duro se muestra crítico con el club: “Ha sido una temporada vulgar e intrascendente, que demuestra que el proyecto de Torres está agotado. Los dos cambios de entrenador y la vergüenza del caso Pedro León son un sonrojo para todos”.

Dos escollos importantes para el Almería

El Almería de Sergi Barjuan lleva tres encuentros sin conocer la victoria en la Liga BBVA. Con 32 puntos, su situación es más que preocupante, dado que únicamente aventaja a Depor, Granada y Eibar en un punto y se medirá en las últimas dos jornadas al Sevilla y al Valencia, equipos que se pelean por los puestos de Champions. La mejor noticia en el club andaluz fue la restitución de los tres puntos que perdió a causa de la sanción de la FIFA aplicada por la RFEF y que el Tribunal Administrativo del Deporte ha suspendido de manera cautelar.

Al margen de su situación en la tabla, el momento anímico no es el idóneo. Sergi ha mostrado en rueda de prensa su malestar con la plantilla. “Estoy decepcionado con parte del grupo, con la actitud y con el comportamiento de algunos jugadores. Esta no es la manera de afrontar los partidos por la permanencia”, señaló el técnico catalán. Pese a no tener enfrentamientos con rivales directos, las esperanzas del Almería pasan por vencer en el Pizjuán o sacar los tres puntos ante el Valencia, a falta de lo que hiciera el resto de equipos involucrados.

El Depor sigue remando

El Deportivo de La Coruña tampoco se ha librado del baile de entrenadores en el banquillo. La destitución de Fernando Vázquez antes de que diese comienzo la Liga fue acogida con sorpresa y disconformidad por la parroquia blanquiazul. Su sustituto, Víctor Fernández, no consiguió el respaldo de una afición cansada de la situación que atravesaba el equipo. Con la llegada hace semanas de Víctor Sánchez, el Deportivo ha recuperado sensaciones en los últimos partidos, si bien es cierto que no se ha visto reflejado en los resultados. “La salvación del Depor depende de ganar al Levante y esperar a que Granada, Eibar y Almería pinchen más” dice Manu Sainz, tertuliano de El Chiringuito.

El conjunto coruñés recibe en la penúltima jornada en Riazor a un Levante que ya ha confirmado matemáticamente su presencia en Primera División para la próxima temporada. En la última fecha los de Víctor visitarán el Camp Nou, estadio casi inexpugnable, para medirse ante un Barça posiblemente ya campeón, si los de Luis Enrique consiguen la victoria en el Calderón o el Real Madrid no vence en Cornellà en la jornada 37. De confirmarse, el Depor jugaría ante un Barça plagado de rotaciones.

En cuanto a la temporada del Depor, Manu Sainz no está de acuerdo en cómo se han llevado a cabo las cosas en el club: “Si el equipo no desciende se habrá logrado el objetivo, pero el equipo y la gestión deportiva de la directiva no han estado a la altura. Fue un error echar sin motivos a Fernando Vázquez, al igual que fue un error fichar posteriormente y aguantar tanto tiempo a Víctor Fernández en el cargo”.

El Granada no deja de creer

José Ramón Sandoval ha devuelto la fe a la afición nazarí. En dos partidos al frente de la dirección técnica el equipo ha cosechado dos victorias balsámicas ante el Getafe y el Córdoba. En Granada aún tienen argumentos para seguir creyendo. La línea ascendente del equipo impulsada por el ‘efecto Sandoval’ y el calendario de sus rivales directos han llevado optimismo a Los Cármenes

Los dos partidos que le restan al Granada son la visita a Anoeta y el partido en casa frente al Atlético de Madrid. Los de David Moyes no se juegan más que el orgullo y el deseo de terminar la competición doméstica ofreciendo la mejor imagen posible. Por su parte, el Atlético podría llegar a Los Cármenes con la tercera plaza asegurada si derrota al Barça en la penúltima jornada o si el Valencia no vence en Mestalla al Celta de Vigo.

En Ipurua no quieren despertar de su sueño

Llegaron para quedarse. Los aficionados del Eibar viven desde hace meses un sueño en Primera División del que no quieren ver su fin. En su primera temporada en la Liga BBVA, el conjunto armero sorprendió a todos con una primera vuelta excepcional en la que hicieron de su estadio un fortín y obligaron a clubes grandes a exprimirse para conseguir los puntos.

En la segunda vuelta cambiarían las tornas. En la segunda vuelta el Eibar tan sólo ha cosechado 1 victoria en 17 partidos, traduciéndose el resto de encuentros en 1 empate y 15 derrotas. El negativo bagaje del equipo vasco le ha condenado a mantenerse en las últimas posiciones hasta complicarse la permanencia.

Sus opciones de mantenerse en Primera pasan por tratar de vencer en el Coliseum a un Getafe que necesita un punto para asegurarse una temporada más y por no fallar en casa ante un Córdoba ya descendido. La situación del Eibar es la más dramática del descenso, pero en Ipurua se agarran al clavo ardiendo del calendario.

