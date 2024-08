La Champions League cambia su histórico himno de cara al nuevo formato: "Murió el fútbol"

El histórico himno de la Champions League -una composición adaptada por Tony Britten en 1992- es de aquellas cosas históricas e inamovibles en el mundo del fútbol, y algo que nunca se ha cuestionado porque directamente nunca ha generado ningún tipo de discusión. A todo el mundo le gustaba. Pues bien, ante el nuevo formato de la máxima competición internacional que arrancará esta temporada 24-25, la UEFA ha decidido introducir algunos cambios en el himno que lleva vigente desde hace más de 30 años...

Y como no, esta nueva actualización ha provocado un debate en las siempre presentes redes sociales, usuarios se han mostrado en contra y otros a favor. La realidad es que el grosso del himno y su letra siguen prácticamente intactas.

Los más críticos: "Falleció el fútbol..."

Los más críticos han cuestionado que se toque algo que ha funcionado siempre: "Se han cargado lo único que funcionaba en el fútbol ¿Por qué hay gente empeñada en estropear lo que gusta? Es lamentable", "oficialmente falleció el fútbol", se puede leer en la red social 'X'.

...Pero también gusta: "Es más fresco e instrumentalizado"

A otros, en cambio, les han gustado y mucho los nuevos retoques: "Esto no es cambiar el himno de la Champions, es hacerle arreglos, y me parece que está cojonu.., con la esencia del original, pero fresco y más instrumentalizado, con partes mas destacadas, no sé... me gusta mucho", "el aficionado al fútbol es muy conservador y a veces no está mal hacer según que cambios".

Esta nueva melodía ya se ha podido escuchar en directo en los partidos de clasificación de cara a la nueva liguilla.

¿Cómo es el nuevo formato?

En cuanto a la gran novedad de este nuevo formato lo que realmente cambia es la sustitución de la fase de grupos por una liguilla de 36 clubes. Cada club jugará ocho partidos en esa liguilla inicial, la que dará acceso a la ronda de octavos de final de la Champions League. Los 36 clubes quedarán divididos en cuatro bombos y cada club jugará ocho partidos en la liguilla, cuatro en casa y cuatro fuera. Los clubes que finalicen la liguilla del primer puesto al octavo acceden directamente a los octavos de final de la Champions League y los equipos del 9º al 24º puesto se enfrentan en unos playoffs, de donde salen los otros ocho clubes clasificados.

En cuanto a los conjuntos que finalicen del 25º al 36º puesto quedaran eliminados de la Champions... y ojo, de todas las competiciones europeas. Es decir, se elimina el acceso a la Europa League para los equipos que quedaban terceros en la actual fase de grupos.

Consulta aquí todos los detalles y el calendario de las jornadas de esta nueva Champions League 2024-2025. El Real Madrid de Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía -reciente campeón de la competición- defenderá su corona.

