La cena viral de Haaland antes del Madrid: "Es como heces"

Erling Haaland ha dejado a sus seguidores sin palabras al subir una fotografía de su cena. Se sabe que el futbolista noruego es todo un amante de vísceras como el corazón o los filetes de hígado de vaca, alimentos que le permiten alcanzar las 6.000 calorías diarias.

"Vosotros no coméis esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado. El corazón y el hígado son superalimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo y cobre y magnesio", explicaba el noruego en un documental.

Eso sí, dentro de esta dieta también tienen cabida algunos caprichos como la lasaña que prepara su padre, la que come antes de todos los partidos que juega como local con el Manchester City en la Premier League. También es conocido que es aficionado al kebab, las pizzas o la comida china, pero también a las verduras y pescados como la dorada, el pez espada o la lubina.

Sin embargo, su última cena no dejó indiferentes a muchos de sus 'followers' en Instagram: en la imagen se ve una bandeja con trozos de hígado de vaca preparados para el horno. Según recoge el diario británico 'The Sun', a muchos les resultó una cena desagradable: "Estoy confundido. Esto es como heces", decía un seguidor. "Se olvidó de dejar salir a su perro antes del partido" o "Nunca le dejes volver a cocinar", fueron otros mensajes que recibió la receta del noruego.

El partido de su vida

Haaland tiene este miércoles ante sí el gran reto de su carrera hasta hoy. Tras batir el récord de goles histórico en la Premier League en una sola temporada, su próximo objetivo pasa por eliminar al Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Champions League. Titular este fin de semana, fue sustituido en la recta final de encuentro tras marcar su gol número 52 de la temporada. Veremos si el entrenador Carlo Ancelotti vuelve a optar por Antonio Rüdiger para secar al delantero noruego.

Un reclamo para las marcas

Lo que sí es seguro es que Erling juega ya en la liga de los mejores futbolistas del mundo y, por eso, las marcas se lo rifan. Su fama y resultados hacen que las grandes marcas le vean como un potencial icono publicitario. Tanto es así que recientemente ha firmado un contrato multimillonario con la marca de ropa Nike que le ata durante los próximos 10 años.

La firma ha tirado la casa por la ventana y Haaland percibirá de Nike un total de 227 millones de euros, a razón de 22,7 por cada temporada. A cambio, la estrella del Manchester City pasará a vestir las botas de esta marca al menos hasta los 32 años.