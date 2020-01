Cassano quiere volver a los terrenos de juego: "Mírame, peso 85 kilos, como en el Mundial de Brasil"

El mítico Antonio Cassano se resiste a decir adiós al fútbol. A pesar de que esta temporada podría estar jugando en el Hellas Verona, club por el que fichó en verano y del que se marchó 'al rato' de haber firmado, el italiano reconoce en una entrevista en el 'Corriere dello Sport' que está trabajando al máximo para volver a vestirse de corto.

"Mírame, peso 85 kilos, que es lo mismo que pesaba en el Mundial de Brasil. No tengo tripa y ahora trabajo más que antes. Si me llega algo que me haga feliz estoy listo. Básicamente sigo siendo futbolista porque entreno todos los días aunque todos piensan que ya no puedo hacerlo", comenta Cassano, que afirma estar cansado de sentir que pesa "20 kilos más".

Cassano, además, habla sobre la polémica con Nainggolan, que se grabó fumando, bebiendo y diciendo improperios: "Ha cometido un error, ¿pero quién no comete uno en su vida?"