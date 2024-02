Caso Dani Alves: la fecha en la que podría salir de la cárcel y el dinero que le debe Hacienda

¿Cuándo podría salir de la cárcel Dani Alves? Esa es la pregunta que se hacen muchas personas después de conocer la sentencia del tribunal que ha condenado a cuatro años y medio de prisión al brasileño por violar a una joven en una discoteca de Barcelona (Sutton) en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022.

El mítico lateral también tendrá que cumplir 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como una indemnización de 150.000 euros. Cabe recordar que Alves lleva en prisión desde el 20 de enero de 2023.

A la pena hay que reducirle lo que ya lleva en prisión

Ahora bien, el ex del Barça podría salir parcialmente de la cárcel antes de julio de 2027, que sería la fecha en la que se cumplirían los cuatro años y medio de pena si contamos lo que ya lleva encarcelado en Brians 2 (Barcelona), que es aproximadamente un año y un mes.

Es desde ya cuando pueden entrar en la ecuación varias condiciones que de cumplirse podrían ayudar a que Alves saliera antes de la cárcel, como buen comportamiento, participar en actividades en prisión y el pago de 150.000 euros a la víctima que se toma como atenuante de reparación del daño.

¿Cuándo podría empezar a salir de la cárcel?

Con todo esto, y sin tener en cuenta que lo suceda en un futuro tras las reclamaciones de la defensa y la acusación particular, Dani Alves podría empezar a salir de prisión en mayo de 2024 (en apenas dos meses), momento en el que podría "recibir el tercer grado, una concesión que le permitiría dormir y pasar los fines de semana en su vivienda. Este supuesto se produce cuando el preso cumple un tercio de la pena". En caso de darse podría salir de Brian 2 durante un tiempo determinado y teniendo que estar un mínimo de 8 horas al día en prisión. No obstante, no sería hasta 2027 cuando el exfutbolista obtendrá su libertad total, y esta seguiría siendo libertad vigilada hasta 2032.

Hacienda tiene que devolverle 1'2 millones

Por otra parte, este sábado 24 de febrero se ha conocido que Dani Alves recibirá 1,2 millones de la Hacienda española después de que la Audiencia Nacional estimara el recurso del futbolista por los supuestos pagos de los servicios de un agente FIFA. Hecho que la abogada de Alves, Inés Guardiola, quiere aprovechar para presentar dicha cantidad como garantía de fianza para pedir la libertad provisional del ex del Sevilla hasta que se conozca la sentencia firme por violación teniendo en cuenta que tanto defensa como acusación particular reclamarán en los próximos días.

