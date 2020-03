Casi 3.000 atléticos "irresponsables" toman Liverpool pese al coronavirus: "Tienes que ir, es una pasta"

El Atleti juega en Liverpool y hacia allí han viajado esta mañana 2.800 rojiblancos, a pesar de que el club rojiblanco recordaba a sus seguidores en un comunicado que las autoridades recomiendan a los madrileños no viajar salvo que sea imprescindible y que hacerlo es una "decisión irresponsable" ante la expansión del coronavirus.

Más de 50.000 personas abarrotan Anfield esta noche para el Liverpool - Atlético de Madrid de vuelta de octavos de Champions League. Casi tres mil de ellas son españoles y la mayoría vienen de Madrid, el mayor foco de coronavirus en España. ¿Irresponsabilidad?

"No nos planteamos no viajar", dice un hincha. "Teníamos un dinero invertido y mientras no lo prohíban...", asevera otro aficionado 'indio'. "Un poquito de cosa me da, no te anulan el viaje ni nada, tienes que ir, es una pasta...", nos asegura otra aficionada.

El Atlético de Madrid prometió devolver el dinero de la entrada, pero no ha servido de nada. Bares, trenes... Liverpool está plagado de rojiblancos mientras desde Inglaterra se preguntan por qué les han permitido pasasr y por qué el partido se juega a puerta abierta.

Una decisión "irresponsable": así calificaba anoche el Consejo Superior de Deportes salir de Madrid en masa. Esto decía la nota del CSD: "La medida afecta especialmente a los aficionados de los clubes que pretendan desplazarse. Si quieren hacerlo desde lugares señalados como de 'transmisión elevada', esto es, Madrid, Vitoria y Labastida, cabe recordar que el Gobierno 'no recomienda el movimiento que no responda a razones inaplazables, fuera de la comunidad ni a otro país'. No atender esta recomendación sería considerada al margen de las evidencias científicas y, por tanto, una decisión irresponsable".