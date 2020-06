Casemiro: "¿Mbappé? Es un gran jugador, pero nosotros tenemos a la BBC"

"Son cosas que la gente habla de fuera", comentó sobre los rumores que apuntan a la inminente llegada al club madrileño del delantero procedente del AS Mónaco. "No es del Madrid, así que no puedo hablar de él", agregó.

Cuando se le preguntó si su fichaje haría aún mejor a la plantilla, señaló: "Es un gran jugador, pero nosotros tenemos a la BBC (Bale, Benzema y Cristiano) que te hace mucho daño. Cuantos más jugadores seamos mejor, pero los mejores ya están aquí. Yo estoy con mis compañeros a muerte".

Casemiro, que compareció en una sala de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), tampoco eludió hablar sobre las informaciones que apuntan a una posible salida de su compatriota Neymar del Barcelona. "No he hablado con él", dijo con una sonrisa. "Es un gran jugador, eso es indiscutible, pero es muy difícil salir de Barcelona. Ahora mismo es rival nuestro y lo admiro mucho. Puede ser importante para cualquier equipo. Aquí (en el Real Madrid) sería importante para nosotros, pero es del Barcelona y no lo podemos olvidar", añadió.

El Real Madrid disputará este miércoles su segundo partido de la pretemporada, contra el Manchester City, en Los Ángeles (California). "Todos los partidos son importantes. Nos preparamos para la Supercopa de Europa. La preparación es clave. Hoy trabajaremos el aspecto físico y técnico. Queremos ganar en ritmo de juego y trabajar para ganar todos los títulos que tenemos por delante", valoró.

Sobre Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, señaló: "Vamos un paso por delante con él". "Era un 'crack' como jugador y hace un trabajo fenomenal como entrenador. Es muy importante tener a alguien como él que conoce el vestuario y la cabeza del jugador", manifestó.

Finalmente, habló sobre su gran rendimiento la temporada pasada. "Llegué a ese nivel con mucho trabajo y sigo con humildad y ganas de seguir aprendiendo para ayudar a ganar al Madrid", concluyó.