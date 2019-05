Carvajal: "Sergio Ramos y el presidente son los que tendrán que aclarar sus cosas"

El defensa madridista acudió a un acto benéfico junto a otras personalidades del mundo del fútbol organizado por la Clínica Menorca en la Ciudad de la Raqueta para ayudar contra el cáncer de mama y repasó los temas la actualidad de su club antes de concentrarse con la selección.

En relación a la polémica sobre el futuro de Sergio Ramos, Carvajal indico que "son el presidente y él los que tendrán que aclarar sus cosas".

Además, añadió: "Para nosotros, Sergio Ramos es nuestro capitán y esa palabra le define". "Es normal que Sergio reciba ofertas por lo gran jugador que es y es lógico que muchos clubes quieran contar con sus servicios, pero él, su agente y el presidente son los que tienen que aclararlo", dijo sobre las supuestas ofertas llegadas desde China para hacerse con los servicios del andaluz", agregó.

Carvajal afirmó que "estaría encantando de tenerle el próximo año y muchos más como compañero". El defensa madridista también se pronunció sobre los posibles refuerzos de su equipo, como el del belga Eden Hazard: "Es un gran jugador, está a la vista de todos. Si viene y es compañero nuestro seguro que nos ayudará. Es un jugador de talla mundial", declaró.

Carvajal no se pronunció a la hora de elegir entre Neymar o Mbappé: "Me gusta la Selección y el Madrid". Precisamente, el lateral volvió a la lista de 'La Roja' tras superar los problemas físicos que le mantuvieron al margen de la última convocatoria: "Afortunadamente estoy en la lista y estoy centrado en la selección. Tengo ganas de volver fuerte y empezar a tope ya que por las lesiones en las últimas listas no he podido estar", explicó.

En el balance final sobre la temporada, Carvajal indicó que fue una temporada "atípica" para todos: "Lo mejor de este año es que ha acabado. Ahora debemos resetearnos y empezar con las mayores ganas del mundo el próximo 8 de julio con la prioridad de querer ganarlo todo", concluyó.