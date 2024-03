Carvajal: "No creo que España sea un país racista"

Dani Carvajal compareció en la previa del amistoso ante Brasil en el Santiago Bernabéu y fue preguntado por si en España existe un problema con el racismo tras los episodios ocurridos con Vinícius en algunos estadios.

"No creo que España sea un país racista. Tenemos un nivel de integración altísimo. Vengo de un barrio humilde de Leganés, he crecido con chicos de todas las nacionalidades y no he tenido ningún problema, tengo amigos de otro color de piel, como suele decirse. Es más algo de gente que va al fútbol a descargar su rabia y su ira, y tiran por ahí. Es una pena. Esa gente no tendría que entrar a los estadios porque es lo más triste de este deporte", indicó Carvajal.

El lateral español opinó que el duelo ante Brasil "es un partido, un escenario idílico para luchar contra el racismo".

"No, no creo que sea un tema para hablar de ello en el vestuario, y por nuestra parte, le ayudaremos (a Vinícius) al máximo para solucionarlo. Lo hablará más en su entorno", respondió Caravajal al ser preguntado si Vini habla del asunto del racismo en el vestuario del Real Madrid.

En lo puramente deportivo, Carvajal avisó de lo complicado que es defender a un jugador como Vinícius.

"Intentaré sacar todas las armas posibles que conozco de los entrenamientos y ayudar a mis compañeros para frenarlos. A los brasileños les va a costar, tenemos una selección muy buena y mañana intentaremos sobrepasar a Brasil. Ante un jugador de ese calibre es difícil tener las cosas claras. Con ese talento desborda a cualquiera. No comerte amagos, tapar espacios, recibir ayudas... Ahí puede estar la clave", manifestó Carvajal.

Sobre el duelo ante Brasil, Carvajal aceptó que más que un amistoso lo afrontan como una final.

"Es un España-Brasil, algo fantástico y en casa, en el Bernabéu. Lo tomamos como casi una final, un último partido antes de la lista de la Euro y todos queremos estar ahí y demostrar a la gente que tenemos un gran equipo", indicó el defensa español.

"Queremos hacer un gran partido y ganarles. No puede haber mejor escenario para jugar un partido así y hay que disfrutarlo", reconoció Carvajal.

Además, aseguró que lo dará todo ante sus compañeros de club y contra el resto de brasileños.

"Te puedes lesionar más entrando flojo que fuerte. Al ser amistoso, muchas veces hay acciones en las que no vas tanto al límite. Pero a este nivel, entre dos selecciones grandes, el partido va a ser de máxima exigencia y no me guardaré nada", explicó Carvajal.

Preguntado por la reciente derrota contra Colombia, le restó importancia.

"Veníamos de una fase de clasificación muy buena. El del otro día era un partido difícil, el míster dio alternativas a chicos que estaban debutando, como Dani Vivian, dio minutos a todos. Fue un partido de pruebas, pero creo que podemos ser claros candidatos para la Euro. Italia es un buen ejemplo", concluyó Carvajal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com