Caroline Graham Hansen, tras el clásico ante el Real Madrid: "Ellas siempre hablan antes y al final..."

El Barcelona se impuso (0-3) en el Clásico frente al Real Madrid en la jornada 21 de la primera división femenina, una victoria que encarrila el título liguero para el equipo de Jonatan Giráldez. El Barça lidera la tabla con 12 puntos de ventaja sobre el conjunto blanco a falta de nueve jornadas.

La noruega Caroline Graham Hansen fue clave en el partido disputado en el Alfredo di Stéfano con una asistencia y un gol. La futbolista del Barcelona comapreció tras el partido y dejó un recado para las jugadoras blancas.

"Ellas siempre hablan antes y al final estamos ganando. En general, dicen estamos mas cerca, estamos más cerca, pero seguimos ahí ganando nosotras y vamos a intentar seguir así. En el clásico siempre tiene que picar un poco perder. Para nosotras está muy bien que podemos ir a casa con otra victoria", indicó Graham Hansen.

La futbolista nórdica también afirmó que los buenos números que está atesorando esta temporada en cuanto a goles y asistencias no valen de nada si su equipo no gana los títulos.

"Hasta que no ganemos los títulos de Champions, la Liga y la Copa no me importan. Si no ganamos nada no valen estos números. Tengo que seguir, tenemos que seguir como equipo", aseveró Graham Hansen.

Graham Hansen no consideró que el Real Madrid fuera superior en el ecuador del primer tiempo, en el que tuvo una ocasión para empatar, ya que opinó que fueron cinco minutos en los que, sin embargo, el Barcelona tenía el partido controlado e incluso tuvo oportunidades para incrementar su ventaja antes del descanso. La futbolista nórdica lamentó que tanto ella como sus compañeras tuvieron ocasiones que deberían haber aprovechado.

"Tenemos que marcar estas ocasiones. El jueves tenemos otro partido (ante el Brann en la Liga de Campeones) y tenemos muchas ganas", señaló la pichichi de la Liga F con 16 goles.

