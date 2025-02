Carlo Ancelotti, tras el triunfo ante el City: "Un partido así nos refuerza para los próximos partidos"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró muy satisfecho por cómo jugó su equipo en el Etihad Stadium y por la victoria ante el Manchester City (2-3) en la ida del playoff de la Champions League.

"No se podía sentenciar la eliminatoria aquí. Tenemos una pequeña ventaja, debemos estar contentos por el resultado. Hemos tenido muchas oportunidades, y el City también ha jugado un gran partido y nos ha creado problemas. Un partido así nos refuerza para los próximos partidos", señaló el técnico italiano.

Ancelotti consideró que fue un partido "completo" de los madridistas, pero no el mejor partido en Champions desde que es entrenador del Real Madrid.

"A nivel defensivo, teníamos la duda de si se puede tener equilibrio con este equipo, y hoy han demostrado que sí se puede. Hoy se han sacrificado todos, y después la calidad del equipo es evidente", analizó el de Reggiolo.

A juicio del italiano, "ahora empieza la temporada de verdad", por lo que la victoria de hoy marca el camino para su equipo.

"Los cuatro de atrás nunca habían jugado juntos, y nunca ni siquiera habían entrenado juntos. Han jugado un partido espectacular los dos centrales. Valverde y Mendy han estado muy bien, Raúl (Asencio) sigue sorprendiendo para la edad que tiene...", opinó Ancelotti.

Respecto a la pancarta que desplegó la afición del City en la que se consideraba "llorones" al Real Madrid por no aceptar el Balón de Oro que se llevó a Rodri por encima de Vinícius, Ancelotti demostró que si el brasileño lo vio habría sido una "motivación" para él, a juzgar por su buen partido.

Pese a la victoria en Manchester, Ancelotti advirtió de que el 2-3 es un "resultado trampa, porque te puede llevar a bajar los brazos", por lo que llamó a sus jugadores a plantear "el mismo sacrificio" en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, el próximo miércoles 19 de febrero.

Pep Guardiola: "Nos sucedió lo que nos ha pasado tantas veces esta temporada"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró muy resignado tras ver cómo una vez más esta temporada, esta vez ante el Real Madrid (2-3), su equipo perdía el partido en los minutos finales y confesó que "así es difícil" poder seguir vivos en la Liga de Campeones.

"Después del 2-1, nos sucedió lo que nos ha pasado tantas veces esta temporada... No es la primera vez, desafortunadamente, y así es difícil. Tenemos que saber que los errores en las áreas te penalizan. Es difícil de gestionar, pero nos ha pasado muchas veces", se sinceró el técnico catalán.

"He estado aquí muchos años y hemos sido un equipo excepcional. No tengo problema en reconocer que esto no funciona como funcionó en el pasado. Todos tenemos que asumir la responsabilidad, yo el primero, pero también los jugadores. La verdad es que ahora no somos suficientemente estables", añadió Guardiola.

"Ahora tenemos menos posibilidades que si hubiera terminado 2-1. Es el cuarto año seguido contra ellos; otras veces fue más desequilibrado, pero hoy ha sido muy igualado", analizó Pep.

"Ellos empezaron muy bien los primeros 15 minutos. Después nosotros tomamos el control y el balón. En la segunda parte quisimos atacar demasiado rápido, pero con los delanteros que tienen, eso es muy peligroso", concluyó Pep Guardiola.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com