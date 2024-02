Carlo Ancelotti, sobre Kroos: "Es difícil decir que es la mejor temporada, porque siempre es la mejor"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la previa del partido de ida de octavos de final de la Champions League frente al Leipzig y ha destacado que el equipo llega bien a uno de los momentos clave de la temporada.

"Estamos en buena racha, motivados, en una competición que nos gusta mucho. Es un rival potente, juega intenso y con calidad arriba. Plantearemos un partido completo, en lo defensivo sobre todo", indicó el italiano.

El de Reggiolo fue preguntado por si está puede ser, hasta el momento, su mejor temporada como entrenador (solo ha perdido dos partidos).

"Como racha, puede que sí... Veo un equipo sólido, serio, motivado, con buen ambiente, nadie se queja, todos aportan. Todo va de momento bien pese a tantas dificultades que tuvimos. Fue gracias al carácter de los jugadores", explicó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid analizó la situación de Toni Kroos y la circunstancia de que el alemán aún no haya decidido si renovará o no un año más con el club blanco.

"No me da rabia que no haya decidido. Es su decisión. Creo que un jugador, como un entrenador, debe parar en lo más alto. Y eso puede ser este año o el que viene. A él le gusta mucho jugar el fútbol, no es cuestión de dinero u otras cosas", puntualizó el italiano.

"Es difícil decir que es la mejor temporada, porque siempre es la mejor. Aprovecha la energía de los jóvenes. Su porcentaje de pases es el mismo que hace 10 años", analizó Ancelotti sobre el rendimiento y las actuación de Kroos en la actual temporada.

Respecto a la posibilidad de que Kroos regrese a la selección alemana para jugar la Eurocopa, Ancelotti fue muy claro: "Tiene el derecho a elegir lo que quiera, y además una Euro es importante. Le puede venir bien".

"Vuelve la Champions y para el madridismo es la competición más importante"

El italiano fue preguntado también por el actual estado de forma de Vinícius.

"Si logra esa continuidad, sí (que es el mejor). Tiene mucha calidad y mete mucha intensidad en los regates y los sprints. Si lo hace constante durante los 90 minutos, se nota porque hay rivales que no pueden aguantarle en las segundas partes", indicó Ancelotti.

El italiano subrayó que la motivación del equipo siempre es alta, más en una competición como la Champions League.

"La motivación siempre es alta porque me gusta lo que hago y donde lo hago. Me gusta la plantilla que tengo. Vuelve la Champions y para el madridismo es la competición más importante. Vamos a competir", aseguró Ancelotti.

El entrenador blanco no quiso adelantar si Lunin seguirá bajo los palos o será Kepa el titular este martes en el RB Arena de Leipzig.

"Lo tengo claro. No te preocupes demasiado, mañana lo sabrás", respondió Ancelotti con una sonrisa.