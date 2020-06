El calvario de David Silva: "Comes mal, duermes mal, no entrenas... me preguntó cómo me las arregle"

David Silva ha abierto su corazón y ha dejado sus emociones y sentimientos fluir en una entrevista con Daily Mail. El canario, que pasó un muy mal momento cuando su hijo, Mateo, nació de forma prematura y luchó para sobrevivir, ha contado su sufrimiento y cómo el fútbol fue lo que más le ayudó.

"Los 90 minutos que estaba jugando eran los únicos en los que me podía olvidar de todo, pero luego vuelves a pensar", afirma el canario.

Silva reconoce que no sabe cómo pudo sobrellevar toda esa situación: "Comía mal, dormía mal, no entrenaba o entrenaba mal... Estaba completamente fuera de mi rutina. No sé cómo pude arreglármelas".

"Hasta que no pasas por algo así y vives una experiencia como esta no sabes lo malo que es. Ves las cosas desde otra perspectiva, y aprendes a valorar las cosas que realmente importan", dice Silva.