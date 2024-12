El brutal zasca de Cristiano Ronaldo a Van der Vaart: "¿Quién es este tipo?"

Rafael Van der Vaart ha hecho unas controvertidas revelaciones sobre Cristiano Ronaldo en el podcast 'TheLineUp', de la radio Talksport. El exjugador holandés analizó parte de su pasado en el Real Madrid (jugó entre 2008 y 2010) y allí coincidió con el crack portugués durante una temporada.

"Si ganábamos 6-0 y él no marcaba, no estaba contento"

"Era increíblemente egoísta, si ganábamos 6-0 y él no marcaba, no estaba contento, pero cuando perdíamos, él estaba bien si marcaba dos. ¿Jugaba solo para él? No, era sólo la necesidad de marcar goles. Pasó lo mismo con Ruud van Nistelrooy. Tuvimos muchas conversaciones con él y fue muy interesante porque siempre repetía: '¡Necesito mis goles! ¡Necesito mis goles!'".

Unas críticas que han provocado la rápida reacción del futbolista de Al Nassr, que ha respondido a un post en Instagram de un medio portugués sobre las palabras de Van der Vart con esta pregunta sarcástica de: "¿Quién es este tipo?".

"El único jugador al que nunca vi el pene"

El neerlandés continuó con sus mensajes sobre Cristiano: "Siempre digo en broma que a Cristiano fue al único jugador al que nunca le he visto el pene. Siempre era el primero en llegar a entrenar y el último en irse a casa". Una anécdota que no ha debido de sentar muy bien al de Madeira, por su reacción contra Van der Vaart.

"En primer lugar, su cuerpo era guau. Era una máquina, se adelantó un poco a su tiempo, los jugadores de hoy hacen lo mismo. Pero su entrenamiento en el gimnasio, su alimentación, su sueño, todo eso era más importante para él que entrenar muy duro", continuó con sus perlas sobre el portugués.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com