La broma de Ancelotti a los periodistas: "Estáis muy cariñosos pero antes o después llegará el palo"

Carlo Ancelotti, segundo entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid, se sentó cómodo, feliz y tranquilo en la rueda de prensa de Valdebebas para responder a las preguntas de los periodistas, la mayoría acerca de cuál será su elección para la final de Champions League ante el Dortmund: Lunin o Courtois.

"Lunin ha hecho una gran temporada y Courtois es el mejor"

"Pienso como vosotros. Lunin ha hecho una gran temporada y Courtois es el mejor portero del mundo", repitió el italiano en varias ocasiones mientras ponía en valor la gran actuación del ucraniano durante todo el año y la importancia y relevancia que conlleva tener al belga recuperado: "el mejor del mundo está volviendo". También admitió que intentará darle algo de protagonismo a Kepa: "Lunin y Kepa también van a jugar".

Ancelotti confirmó que ante el Alavés (martes 21:30) jugarían aquellos que no fueron de la partida ante el Granada (0-4) en su objetivo de mantener a todos enchufados y con minutos de cara al partido más importante de la temporada: la final de la Champions League el próximo sábado 1 de junio.

Sorpresas y jugadores que merecieron más minutos

El ex del Milan, ya campeón de Liga y Supercopa de España con el Madrid en esta 2023-2024, se refirió a aquellos jugadores que más le han sorprendido: "Al que conocía menos era Fran García, que lo ha hecho bien, especialmente a principio de temporada. Joselu y Brahim también lo han hecho muy bien", para después admitir que también ha habido jugadores que merecían más protagonismo: "Ceballos no ha tenido los minutos que merecía por varias razones. Arda Güler también podía haber jugado más si no fuera por las lesiones. La plantilla me ha sorprendido a nivel general".

"¿Cómo estoy? Muy contento, sigue la luna de miel, estáis muy cariñosos pero antes o después llegará el palo"

En una rueda de prensa con un ambiente amigable y distendido, un periodista quiso preguntarle a Carletto cómo estaba viviendo estos días de celebración por la Liga y previos a la final europea: "Mejor que nunca. La luna de miel sigue. Estoy contento e ilusionado... y hago las ruedas de prensa sin presión, estáis demasiado cariñosos. Sé que antes o después el palo llega, pero ahora que no hay palo disfruto", dijo entre risas el técnico.

Dudas para la final

Ancelotti aprovechó para asegurar que Militao todavía no estaría listo para ser titular en la final de Champions, le 'pasó' la presión a Nacho sobre su futuro: "Tiene la decisión en sus manos. Puede hacer lo que quiera" y no terminó de descartar a Tchouaméni para Londres: "No tiene muchas opciones, pero no está descartado. El pie no le duele mucho...".

Este martes a las 21:30 (ante el Alavés) el Real Madrid disputará su penúltimo partido de la temporada en el Santiago Bernabéu y tras el encuentro volverá a celebrarse, esta vez en el templo blanco, el 36º título de Liga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com