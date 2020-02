Eberl, director deportivo del Gladbach: "No entendemos las acusaciones de Domínguez, hicimos lo humanamente posible"

El director deportivo del Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, aseguró que el equipo médico del club y todos sus miembros hicieron "todo lo humanamente posible" para ayudar al defensa español Álvaro Domínguez, que ha anunciado su retirada entre críticas al conjunto alemán.

En un mensaje colgado en la cuenta de Twitter del club, Eberl aseguró que el club no entiende las "duras acusaciones" del jugador español, aunque asegura que comprende sus emociones tras tomar una decisión "tan difícil".

El equipo médico alemán ha hecho todo lo que estaba en su mano

Según manifiesta, el equipo médico del Borussia Mönchengladbach ha hecho "todo lo humanamente posible desde el punto de vista médico para ayudarle", al igual que el resto de miembros del club, hasta donde pudieron.

"Y así seguirá siendo en el futuro. Apoyamos a Álvaro", concluye el mensaje del director deportivo. El defensa anunció esta semana su decisión de retirarse con 27 años a causa de las lesiones, ante "la posibilidad de quedarse inválido con 27 años".

"He estado los últimos años jugando en unas condiciones físicas pésimas. Me he visto obligado a seguir jugando y eso me ha llevado a dos operaciones. Me ha conducido a unas secuelas que a día de hoy sigo teniendo y esto me deriva a que hoy me tengo que despedir de vosotros y de este deporte que tanto me apasiona", indicó en un mensaje en las redes sociales.

El zaguero madrileño estuvo cuatro temporadas en la primera plantilla del Atlético Madrid (desde la 2008-2009 hasta la 2011-2012) y llegó a ser uno de los fijos del equipo hasta la llegada del argentino Diego Pablo Simeone, cuando fue traspasado al Borussia Monchenglabach por 8 millones de euros.