Bombazo de Joao Félix: "Ahora veo lo feliz que estaba en el Benfica, planeo volver..."

Joao Félix ha protagonizado una entrevista en el canal Benfica Play. El futbolista del Atlético de Madrid ha hecho un repaso a su carrera y ha dejado la puerta abierta a su regreso a Lisboa: "Ahora veo lo feliz que estaba en el Benfica. Planeo volver algún día y dejar mi huella en el club".

También ha hablado sobre su paso del Oporto al Benfica y lo que significó cuando se midió a su exequipo: "En la previa se habló mucho en las redes sociales sobre el hecho de que dejara el Porto para ir al Benfica, sé que a los jugadores no les gusto. Estábamos perdiendo 1-0, era un partido importante, si ganábamos nos poníamos primeros. Logré el empate, fue en su gran gol. Comencé a celebrar el gol con arrogancia, mirando sus caras. Este fue mi momento. Un hermoso sentimiento. Para ser sincero fue una pena que no duró más porque Rafa no me dejó", dijo el luso.

"Me fui al baño a llorar"

Joao Félix también recordó uno de los partidos más recordados, en el que marcó tres goles al Eintratcht de Frankfurt: "En el tercer gol que hice, lloré. Me quité todo un peso de encima. Dos días antes, en el vestuario, escuché comentarios que no me dejaban bien. Me fui al baño a llorar. Nadie lo sabía, pero luego logré el ‘hat-trick’ y me liberé, lo di todo".