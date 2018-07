Bojan habla sobre sus problemas de ansiedad: "Me mató que dijeran que no quería jugar con España"

Bojan Krkic ha mostrado su lado más humano en una entrevista en 'The Guardian'. El catalán, que pasó de ser la gran promesa del Barcelona a un trotamundos del fútbol europeo, ha afirmado que le afectó mucho todo lo que sucedió en torno a él en la Eurocopa de 2008, donde fue citado y no acudió con la Selección.

"Me mató que dijeran que no quería ir con España. Me senti muy solo, y me dolió que ese titular venía supuestamente de la Federación. La ansiedad afecta a todos y de forma suficiente. Me mareaba, era un malestar constante las 24 horas del día. Contra Francia me pasó eso y entré en pánico. Decidí que no podía ir a la Eurocopa, tenía que aislarme", dijo.

Bojan reconoce que Carles Puyol le tendió la mano para ayudarle: "Duele decir esto, pero no puedo. Puyol me dijo que estaría a mi lado todo el camino. Yo le dije que no podía. Estaba tomando medicamentos".

El delantero reconoce que todo "fue muy rápido": "Futbolísticamente fue bien pero personalmente no. Cuando subí al primer equipo del Barça era el nuevo Messi... No debes dejar que todo te afecte pero no es fácil. Hay una frase que dice 'fútbol, qué bonito eras', cuando no había redes sociales y era solo fútbol. Menores de 15 años tienen Twitter y seguro reciben insultos".

El ahora jugador del Alavés habla sobre por qué dejó el Barcelona: "Habría sido más fácil seguir allí sin jugar, pero me tenía que ir. La gente no valora lo que haces y te piden que vuelvas a tu mejor nivel, pero cada temporada lo he alcanzado y he competido bien".