Benítez se cansa de la directiva del Newcastle y podría dejar el club a final de temporada

Rafa Benítez podría estar viviendo sus últimos meses a bordo de la nave del Newcastle. No por no estar cumpliendo con los objetivos marcados por el club a comienzo del curso, sino por desavenencias con la junta directiva de las urracas. Al parecer, el madrileño no está ni mucho menos contento con la ausencia de fichajes en este mercado invernal, lo que unido a otros problemas anteriores están provocando la ruptura total con Mike Ashley, propietario de la entidad.

Según Daily Mail, el técnico español, que se quedó en el Newcastle tras no salvarle del descenso de la Premier para volver a llevarlo a lo más alto de la competición inglesa, está frustrado por el fallido intento de fichaje de Townsend, jugador del Crystal Palace.

Benítez tiene contrato hasta 2019, pero esta bien podría ser su última temporada con el Newcastle.