Beckenbauer: "Lewandowski es candidato a jugar en el Real Madrid"

"Lewandowski ya fue mencionado como candidato para jugar en el Real Madrid". Esta frase ha desatado todo tipo de rumores en torno al futuro del polaco. No la ha dicho alguien cualquiera, la ha dicho Franz Beckenbauer, presidente del Bayern de Múnich, que prevé un mercado invernal "caliente".

El polaco no descartó fichar por el club blanco, asegurando que "al Real Madrid no se le puede decir que no". También adelantó Beckenbauer que Müller, otro de sus puntales, no saldría del equipo porque él mismo lo dijo, "lo que hace que los aficionados le quieran más".