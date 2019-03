El Bayern de Pep sigue intratable en la Bundesliga al ganar al Werder Bremen

El Bayern Múnich derrotó este sábado a domicilio por 0-1 al Werder Bremen con lo que firmó el mejor comienzo de la historia de la Bundesliga, con nueve victorias en nueve partidos jugados. De alguna manera lo llamativo de este sábado es que el Bayern no goleó y que el polaco Robert Lewandowski no marcó. El gol lo hizo Thomas Müller, el otro 'sospechoso habitual'. El entrenador del Bayern, Pep Guardiola, introdujo tres modificaciones en el once inicial con respecto al equipo que había goleado hace dos semanas por 5-1 al Borussia Dortmund.

Los nuevos en la alineación titular fueron el español Juan Bernat, como lateral izquierdo, el brasileño Rafinha, como lateral derecho, y el chileno Arturo Vidal, que asumió funciones ofensivas en el centro del campo. El español Javi Martínez y el brasileño Douglas Costa se quedaron en el banquillo, y Mario Götze fue baja por lesión. El austríaco David Alaba cubrió la posición de Javi Martínez desplazándose de la izquierda al centro de la defensa, Philipp se adelantó al centro del campo mientras que el español Thiago Alcántara jugo más adelantado que de costumbre y algo recostado hacia la banda izquierda El partido se planteó como se esperaba.

Con el Werder Bremen replegado atrás y el Bayern tenía el control de la pelota y el campo y buscaba con insistencia y paciencia agujeros en el planteamiento defensivo contrario. En el minuto 22 el primer gol estuvo a punto de llegar, con un cabezazo de Robert Lewandowski que pegó en la red exterior. Dos minutos después llegó la apertura del marcador, por intermedio de Thomas Müller asistido por Thiago desde el vértice izquierdo del área. Rafinha había lanzado un centro desde la derecha que el checo Thedor Gebre Selasie sacó de cabeza del área pero el rebote lo recogió Thiago.

Müller hizo una seña y emprendió a correr, por detrás de los defensas del Bremen, mientras que Thiago, que lo había entendido, le puso el balón donde lo había pedido. Müller recogió el balón en el área pequeña, lo paró con la suela y definió con un remate de zurda al primer poste. Después el Bremen tuvo algunas buenas fases y sobre todo en el último tercio del segundo tiempo arriesgo bastante y tuvo algunas ocasiones, sobre todo dos en los pies del delantero Antony Ujah.

Por otra parte, el Schalke se mantuvo en el tercer lugar al derrotar por 2-1 al Hertha. El Wolfsburgo, por su parte, aprovechó la derrota del Hertha y ascendió al cuarto lugar con su victoria por 4-2 ante el Hoffenheim en un partido que tuvo fases dramáticas. El segundo clasificado, el Borussia Dortmund, ya había jugado el viernes y había derrotado a domicilio al Maguncia (0-2), con lo que se mantiene siete puntos por debajo del intratable Bayern. El Schalke empezó ganando su partido contra el Hertha con un gol de cabeza del capitán Benedikt Höwedes, pero el Hertha logró empatar en el 73 por intermedio de Salomon Kalou. En el segundo minuto del descuento, cuando ya muchos contaban con un empate, Max Meyer, a pase de Leroy Sané, hizo el segundo para el Schalke lo que mantiene a su equipo un punto por debajo del Dortmund.

El Wolfsburgo empezó su partido contra el Hoffenheim con la apariencia de que iba a pasar una apisonadora sobre el contrario, comandado por Julian Draxler. Max Kruse abrió el marcador en el primer minuto y el holandés Bas Dost abrió la cuenta en el 7, ambos a pase de Draxler. El partido parecía liquidado pero el Hoffenheim volvió al partido, al menos por unos instantes. Toljan descontó en el 30 lo que ya deba esperanzas y ya en la segunda parte, en el minuto 54, el francés Jonathan Schmidt logró el empate parcial. Sin embargo, llegó la hora de Max Kruse y la remontada del Hoffenheim quedó incompleta. Kruse hizo el tercer gol, y el segundo de su cuenta personal, en el 62 y en el 83 sentenció el partido. El Darmstad sigue sorprendiendo y hoy derrotó a domicilio al Augsburgo (0-2) mientras que el Hamburgo y el Bayer Leverkusen empataron a cero goles.