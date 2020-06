Bartomeu elogia a Valverde y habla sobre el 'procés' y Rosell: "Pedimos que se revise su prisión preventiva"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha señalado en su informe anual en la Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios del club que quiere ver al capitán del equipo de fútbol Leo Messi levantar la 'Champions' para reinar de nuevo en Europa pero "sin olvidar" que el "gran objetivo" es LaLiga.

"Queremos ver a Leo Messi levantar la Liga, la 'Champions' y la Copa, no hay ningún barcelonista que no sueñe con esa imagen. Nos hace ilusión volver a reinar en Europa pero sin olvidar que LaLiga es nuestro gran objetivo", manifestó ante los compromisarios en el Palau Blaugrana.

Y es que Bartomeu cree que se viene de una temporada 2017/18 que fue "notable". "La he calificado de notable, porque no es excelente. La derrota en Roma de 'Champions' o la temporada del equipo de basket en la Euroliga no lo permite", admitió. Eso sí, destacó el buen trabajo de un Ernesto Valverde que, pendientes como están de su renovación, logró un doblete. "Quiero valorar la temporada de Valverde, con un doblete, con la séptima Liga en diez años y la cuarta Copa consecutiva", celebró.

"El éxito del fútbol sigue, con Valverde tenemos un entrenador de valía, de prestigio, que cree en nuestro modelo y del que este año esperamos muchísimo", apuntó el presidente, en unas alabanzas al actual técnico que transmiten la voluntad de retenerle y renovarle.

Por otro lado, como resumen de la pasada temporada, Bartomeu destacó la marcha de mitos del barcelonismo. "Hemos dicho adiós a uno de los mejores jugadores de la historia del Barça, Andrés Iniesta. Se retira con un doblete. Sabe que aquí tiene espacio para él cuando acabe su reto en Japón. Me gustó cómo salió, como lo hicieron Xavi o Puyol, por la puerta grande", manifestó.

"También se va Navarro, que lo ha ganado todo. Este 25 de noviembre colgaremos su camiseta en este Palau Blaugrana, su dorsal '11' merece estar aquí. También se colgará la de Paco Sedano, portero del fútbol sala", añadió sobre la 'Bomba', capitán del baloncesto y mito en la historia de la sección.

Además, manifestó que los socios deberían sentirse "orgullosos" de los diecinueve títulos de los equipos profesionales ganados el pasado curso. "Se ganaron todos los títulos de Copa del Rey, un récord histórico. Estamos acostumbrados, pero cuesta mucho ganar", aportó.

También se centró en una Masía, en una cantera, que parece estar descuidada y en duda pero que, a su juicio, sigue siendo clave. "Queremos que la Masía crezca, que los jugadores de formación sigan aprendiendo para llegar al primer equipo. La gente se maravilla cuando nuestros equipos formativos van a torneos, cada año con jugadores diferentes pero siempre con el mismo estilo de juego", señaló.

"Cuesta mucho retener a jugadores sometidos a cantos de sirena, con ofertas de esos clubes-estado o de fondos de inversión. Pero les intentamos convencer de que no estarán en otro lado mejor. Algunos se van, pero somos un club único", apostilló.