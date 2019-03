Barry exculpa a Diego Costa: "No me ha mordido"

Gareth Barry ha salido en defensa de Diego Costa después del supuesto mordisco que el hispano-brasileño pudo darle en el transcurso del Everton - Chelsea de la FA Cup. El inglés ha zanjado toda polémica en la red social Fanzai y ha reconocido que en ningún momento el delantero de los 'blues' le mordió durante el altercado que ambos tuvieron.

"He notado que se está hablando mucho del incidente que protagonizamos Diego Costa y yo en el partido de la FA Cup. Para que quede claro, él no me mordió", comentó Barry.

Además, el twitter del Chelsea confirma que Diego Costa pidió disculpas a los directivos del club por lo sucedido durante el encuentro, pero también el hispano-brasileño reconoce que no mordió a Barry durante el altercado.