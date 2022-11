El Barcelona recurrirá la inscripción de Arda ante el Comité de Apelación de la FIFA

El FC Barcelona presentará mañana un recurso ante el Comité de Apelación de la FIFA, para que ésta se pronuncie sobre si ya ha cumplido la sanción de dos ventanas sin poder fichar y, por lo tanto, puede inscribir al turco Ardan Turan para suplir la baja del lesionado Rafinha Alcántara.

Según ha explicado la entidad azulgrana en un comunicado, los servicios jurídicos del FC Barcelona han informado, durante la reunión de la junta directiva celebrada esta tarde, que la FIFA no ha contestado la tercera y última petición, presentada el viernes pasado, para que se pronuncie de forma inequívoca sobre la posibilidad de inscribir o no a Turan.

Por tanto, el Barça presentará mañana mismo un recurso de apelación ante la federación internacional, como paso previo para recurrir ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), al que solicitará además la autorización para inscribir cautelarmente al internacional turco.

Hasta ahora, el club catalán solo ha recibido de la FIFA una respuesta, "a título meramente informativo", en la que manifiesta la opinión de que la RFEF no está en condiciones de inscribir a Arda Turan, ya que el reglamento de la RFEF "podría entrar en conflicto" con el de la FIFA que regula estas situaciones.

El Barça tiene claro que el recurso ante el Comité de Apelación de la FIFA, que podría resolverse en unos diez días, no prosperará y que, por lo tanto, deberá acudir al TAS, con el propósito de defender sus intereses hasta el final. No obstante, tiene asumido que, en el mejor de los casos, Turan no podría ser inscrito cautelarmente antes de finales de noviembre o principios de diciembre, aproximadamente un mes antes de que vuelva a abrirse el período oficial de inscripción de jugadores.

Y también que la resolución definitiva del TAS tardará unos seis u ocho meses en hacerse efectiva. Por otra parte, la junta directiva del FC Barcelona ha aprobado hoy el presupuesto de las obras de reforma de la antigua Masia, que será 1,8 millones de euros. Estas obras convertirán la antigua residencia de jugadores en la sede institucional de la entidad azulgrana, que también podrá acoger actos, tanto del club como de empresas y patrocinadores.