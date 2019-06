Eric Abidal, director deportivo del FC Barcelona, había recurrido a una célebre frase de Johan Cruyff para responder de forma indirecta a unas palabras de Matthijs de Ligt en las que el central del Ajax dejaba entrever sus dudas sobre la propuesta del Barça.

"Debo valorar si es el momento de ir al Barça", dijo el central holandés. "Por supuesto que sería algo bonito jugar con De Jong en el Barça, pero debo también mirar qué es lo mejor para mí", aseguraba el todavía futbolista del Ajax.

Abidal subió una foto de Cruyff con esta frase: "El que dude de jugar en el Barça ya no nos sirve". "Gracias Johan, tú estás en lo cierto", añade en el comentario el director directivo del Barcelona.

Sin embargo, una hora después de que el post fuera colgado, el equipo culé aseguraba que la cuenta de Instagram de Abidal había sido ‘hackeada’ y apareció un nuevo post en el que se leía: "¡Has sido hackeado!".

