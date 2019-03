Bale será baja ante el Villarreal por culpa de una sobrecarga muscular

El entrenador del Real Madrid ha hablado en rueda de prensa previa al partido de liga ante el Villarreal. El equipo madridista no puede fallar si quiere seguir la estela del Barcelona y Atlético de Madrid.

Zinedine Zidane ha destacado que Dani Carvajal no va a ser la única baja, a este se suma Gareth Bale que por culpa de unas molestias no entrará en la lista de convocados. El técnico francés ha declarado que el galés "no va a jugar contra el Villarreal", destacando que "sólo espero que sea una sobrecarga muscular".

"Mi relación con él es buena, eso es importante para el equipo", ha añadido el entrenador madridista. Aparte de estas dos bajas, el francés cuenta con todos sus efectivos para recibir al equipo de Marcelino.

De esta manera, el conjunto blanco recibe al cuarto de la clasificación en un partido importante por el título de Liga.