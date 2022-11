Azpilicueta: "Es difícil describir a Iniesta con una palabra"

El jugador de la selección española César Azpilicueta se sumó a la amplia nómina de elogios que está recibiendo su compañero Andrés Iniesta y aseguró que el centrocampista manchego está "deslumbrando al mundo" tras sus dos actuaciones en las primeras jornadas de la Eurocopa, donde ha sido distinguido con el 'Man of the match'. "Es difícil describirle con una palabra. Está deslumbrando en cada partido. Tener un jugador como él es importante para el equipo", dijo.

El defensa del Chelsea, que debutó ante Turquía en una Eurocopa, reconoció que España tiene un buen nivel en su zaga: "Ha sido una de las bases de nuestro éxito y estamos a un altísimo nivel. Hay que seguir en esta línea".

Además, Azpilicueta fue cuestionado por el papel de Iker Casillas, que está siendo suplente de David de Gea: "El único papel que cambia es la elección del míster. Somos 23 y sólo juegan once, pero los que no juegan están con las mismas ganas. Casillas es nuestro capitán. Pese a todos los títulos y récords que ha conseguido sigue trabajando con la misma ilusión para ayudar a conquistar esta Eurocopa. Esto, para gente como yo que no hemos conseguido ningún título, nos da aún más ganas y más aliente para lograr nuestro objetivo en Francia".

Por último, Azpilicueta agradeció el apoyo de los aficionados españoles desplazados a Toulouse y Niza en las dos primeras jornadas. "La verdad es que se siente algo especial. Las dos competiciones que había vivido fueron en Brasil y allí era más difícil por la distancia. Este año estamos disfrutando mucho de la afición. Hemos sentido su apoyo. Todos teníamos muchas esperanzas en esta Eurocopa después del palo de Brasil", zanjó.