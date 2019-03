Ayestarán: "El Valencia no es una estación de paso, es un sueño hecho realidad"

QUIERE TRANSFORMAR EL CLUB VALENCIANISTA

Pako Ayestarán, el entrenador del Valencia recientemente renovado, ha mostrado su entusiasmo por seguir en el banquillo de Mestalla: "El Valencia no es una estación de paso, es un sueño hecho realidad". Además, dejó claro que se siente identificado con la entidad y que quiere realizar cambios estructurales: "Una de mis grandes ilusiones ha sido siempre transformar un club no sólo que un equipo juegue de una manera determinada". Por último, confía en sus posibilidades y no presta atención a las críticas por su inexperiencia en los banquillos.