Aubameyang: "Me gustaría mucho jugar en España y tener buen tiempo al fin en mi vida"

Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del Borussia Dortmund, ha vuelto a hacer un guiño al Real Madrid: "¿El Real Madrid? No hay acuerdo, pero… Ya le prometí a mi abuelo que un día jugaré allí. ¿Por qué no voy a descubrir otras cosas? Como ya he dicho varias veces, me gustaría jugar en España y tener buen tiempo al fin en mi vida", dice el delantero en el programa Club du Dimanche.

No quiere ir al PSG

El internacional gabonés de origen español descartó un regreso a Francia para jugar en el PSG. “¿El PSG? No es mi objetivo. Y no puedo decir nada más. No sé por qué tengo que volver a Francia si la dejé hace tres años”, señala.