El Atlético de Madrid no falló en su estreno en liga. Los de Simeone consiguieron los tres primeros puntos de la temporada gracias a un gol de Morata en el minuto 23. Pudierom ampliar ventaja pero el delantero español falló un penalti. Partido serio del Getafe, que también tuvo una ocasión para empatar, pero el disparo de Ángel de estrelló en el larguero.

El partido comenzaba algo estático. No había ritmo ni ocasiones. Solo algún tímido acercamiento por parte del Atlético, que poco a poco fue adueñándose del balón y llegaba cada vez con más peligro a la meta del Getafe. En el minuto 23 Álvaro Morata aprovechaba un gran centro de Trippier desde la derecha para batir a David Soria con un gran cabezazo. El Atleti conseguía lo más difícil, ponerse por delante.

Poco después (min 38) parecía ponérsele todo de cara al Atlético con la expulsión de Jorge Molina, exactamente igual que la de Modric en Vigo, sancionable con roja sólo con la nueva normativa. Pero la superioridad numérica le iba a durar poco al Atleti, que se quedaba también con diez tras la expulsión por doble amarilla de Lodi en el 42'. El partido entraba en un nuevo parón con el que se llegaría al descanso.

Tras la reanudación, los de Simeone dominaban, pero no conseguían poner en aprietos a la zaga azulona hasa que llegó él, Joao Félix, con una gran arrancada con la que ingresaba en el área y era derribado. El árbitro no lo dudó y señaló los once metros (min 56). Morata tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja rojiblanca pero David Soria paró el penalti con una gran estirada. El partido volvía a empezar.

Joao Félix se marchaba tocado en el minuto 65. El Atléti dominaba pero no aumentaba su diferencia y el Getafe no le perdía la cara al partido. Fue a cinco minutos del final cuando los azulones tuvieron la mejor ocasión del partido en los pies de Ángel. Tremendo disparo desde fuera del área que se estrelló en el larguero. Así se llegaría al final del encuentro. El Atlético sufrió, pero consiguió comenzar LaLiga con 3 puntos.