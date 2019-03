El Atlético ve "desproporcionada" la sanción a Filipe y anuncia que recurrirá

El Atlético de Madrid anunció que recurrirá la "desproporcionada" sanción de tres partidos a Filipe Luis por su roja tras una dura entrada el pasado sábado a Leo Messi, apelando que existe agravio comparativo respecto a "acciones similares" y a que "no hay ninguna mala intención" en un futbolista con "una trayectoria intachable".

"El Atlético de Madrid ha decidido recurrir la sanción de tres partidos impuesta a Filipe Luis por su expulsión en el encuentro ante el Barcelona del pasado sábado 30 de enero. El club considera desproporcionada la cifra de partidos impuesta al lateral brasileño y así lo hará constar en el recurso que presentará para rebatirla", señaló el club rojiblanco en su página web.

"Las acciones similares deben juzgarse de igual manera"

Por su parte, el director deportivo de la entidad, José Luis Pérez Caminero, solicitó que "las acciones similares deben juzgarse de igual manera y tener el mismo castigo". "No puede ser que una acción idéntica y que se redacta en el acta de igual forma se sancione con un partido en un caso y en el nuestro se castigue con tres encuentros a Filipe", se quejó.

Además, el exfutbolista recordó que el brasileño "es un jugador con una trayectoria intachable" y "lo opuesto a un jugador violento". "Es un deportista en mayúsculas", recalcó sobre el lateral.

En cuanto a la acción con Messi, el directivo cree que el rojiblanco "va a la disputa de un balón dividido, toca el esférico y posteriormente golpea sin poder evitarlo al rival".

"Todo el que ha jugado al fútbol sabe que en su acción no hay ninguna mala intención y no puede ser juzgada de otra manera. Tres partidos deben servir para sancionar otro tipo de acciones, no ésta", sentenció.