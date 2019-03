Asprilla critica a Zidane: "Ha faltado el respeto a James"

Faustino Asprilla se ha sumado al club de los defensores de James Rodríguez. El exjugador colombiano ha atacado a Zinedine Zidane para alabar a su compatriota y ha acusado al francés de faltar al respeto al mediocentro en declaraciones en 'Al primer toque' de Ondacero.

"Le está dando muy pocos minutos, y eso es algo diferente a si James sale o si no sale, o si sale o no con su mujer. Si James juega tres o cuatro partidos seguidos y lo hace muy mal que entonecs lo manden al Castilla, pero que le den la oportunidad. No es casualidad que con Ancelotti jugara bien y que con Zidane juegue mal", comentó Asprilla.

Para Faustino, a James se le debe dar más confianza: "Hay que tener paciencia y respeto. Zidane debe tener un poco más de respeto hacia él. Bale en su primer año no fue ni la mitad de lo que era en el Tottenham, y los dos primeros años de Benzema fueron para devolverle al Olympique de Lyon. James es la fran figura del fútbol colombiano hoy en día".