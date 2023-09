Un asistente de Soto Grado saltó al césped para 'apremiar' a Kepa y que sacara rápido

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad vivió una escena increíble, insólita y que rara vez se ha visto sobre un terreno de juego. Corría el minuto 83, el equipo de Ancelotti ganaba por 2-1 y un asistente de Soto Grado no dudó en entrar en el terreno de juego para acercar un balón a Kepa. Con ese gesto el asistente parecía interpretar que el portero del Real Madrid estaba perdiendo tiempo y el público del Santiago Bernabéu protestó la decisión del asistente.

Y es que es rarísimo que un árbitro toque un balón durante un partido. Es como una norma no escrita, el cuerpo arbitral debe ser imparcial y no tener contacto con el esférico: es una forma de preservar esa imparcialidad y no dar lugar a suspicacias. Y eso es lo que despertó el asistente de Soto Grado cuando decidió entrar en el terreno de juego.

Buena parte del público del Santiago Bernabéu protestó esa acción del linier, una imagen que no se recuerda en los últimos años sobre un terreno de juego y que también provocó numerosos comentarios de aficionados en las redes sociales que no comprendían como el asistente había tomado esa decisión.

El asistente en cuestión es Pau Norbert Cebrián Devis y la RFEF, siempre según la cadena SER, le 'metió' dos partidos en la nevera por su supuesta cercanía a los jugadores del Barcelona tras un Clásico en 2016. El 'caso Negreira' ha provocado que el estamento arbitral esté muy señalado por los pagos que el Barcelona realizó a Enríquez Negreira, expresidente del CTA, durante 18 años.