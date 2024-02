Así ha sido la inesperada goleada en el fútbol más violento: el partido dura dos días y se disputa en Inglaterra

'Los de arriba' contra 'los de abajo'. Un balón de por medio, y dos días para llevarlo hasta su portería, un antiguo molino. En medio, todo un pueblo en el corazón de Inglaterra, Ashbourne, dividido por un río, el Henmore. Es el inicio de una tradición que se cumple cada año, incluso durante las dos guerras mundiales por carnaval. Los orígenes en 1667 de lo que ahora conocemos como fútbol, bueno, y también del rugby, porque es una mezcla de ambos.

No hay reglas

Una vez que todo el pueblo unido canta el himno nacional, se lanza la pelota desde lo alto, y ambos bandos empiezan a luchar por ella. No son demasiados los incidentes, pero lo cierto es que no hay demasiadas reglas. Con algo de sorna, una participante que acude por primera vez, Sarah Graham, afirma: "El asesinato y el homicidio no están permitidos", mientras se escuchan unas risas de fondo, a lo que ella añade: "ahora en serio, la violencia extrema está mal vista".

Cada vez año acuden más visitantes a ver este evento deportivo popular en toda Inglaterra, y que provoca que las autoridades acoten las zonas de aparcamiento cercanas a por donde prevén que se disputará el 'partido'. Los comerciantes de las calles céntricas de Ashbourne el día de antes tapan sus escaparates y puertas con maderas ante los posibles destrozos en sus tiendas.

No es habitual que haya demasiados goles, de hecho, esta edición, que han ganado 'los de arriba', ha sido uno de los partidos con más goles, dos veces consiguieron llevar el balón a la portería frente a sus competidores de Sturton, 'los de abajo'. Tres veces tiene que tocar el balón sobre la piedra para que sea válido el gol. ¿El premio? Aparte del honor para el goleador, llevarse el balón de recuerdo y beber toda la cerveza gratis que pueda esa noche en el pub del pueblo.