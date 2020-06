Así se frustró el fichaje de Seri: "Bartomeu me llamó, avergonzado, y me dijo: 'Es la primera vez que nos pasa'"

Jean-Pierre Rivere, presidente del Niza, explicó cómo se frustró el fichaje de Seri por el Barcelona en una entrevista al programa Canal Football Club de Canal+ Francia.

"Julien Fournier, director general del club, me llamó temprano el miércoles (23 de agosto), a eso de las 9 de la mañana y me dijo: Jean-Pierre, no entiendo nada, he recibido una llamada del Barcelona y me dicen que paran el tema de Seri. Por la tarde, Bartomeu me llamó, un poco avergonzado, y me dijo: es la primera vez que nos pasa. Nuestros técnicos decidieron no fichar a Seri, pero no es un problema de dinero", aseguró el dirigente del Niza.

Rivere entiende el malestar de Seri: "Me pongo en su lugar: era su sueño ir al Barcelona y luego se rompe. Se quedó en el aire". Según Rivere, ambos clubes habían acordado un traspaso por un total de 40 millones de euros, pero finalmente no se pudo llevar a cabo.