Así eligen Pilar Rubio y Sergio Ramos el nombre de su próximo bebé: "No había acuerdo"

Pilar Rubio ha concedido una entrevista a la revista 'Hola' donde ha hablado sobre su convivencia con su marido, Sergio Ramos, durante el confinamiento por coronavirus. También sobre las actividades con sus hijos: "Lo están llevando bastante bien, nos encargamos de que estén todo el día entretenidos. De hecho, ya solo con las horas que tienen que dedicar al estudio se pasa medio día. Luego, el resto del tiempo intentamos tener actividades creativas, jugar con ellos, hacer yoga, hacer gimnasia. Cada día es una aventura". Durante el confinamiento, el matrimonio Pilar Rubio-Sergio Ramos ha pasado más tiempo junto, ya que debido al trabajo de ambos no están todo lo que les gustaría disfrutando de sus tres hijos.

Eso sí, la colaboradora de 'El Hormiguero 3.0' de Antena 3 ha contado que no se pone de acuerdo con Sergio Ramos sobre el nombre del bebé que viene en camino y que sería su cuarto hijo: "Quedan tres meses pero es que ese es un tema delicadísimo porque no nos podemos de acuerdo. Entonces tenemos varias opciones para chica y para chico". De hecho, Pilar Rubio dice que ambos se están planteando, para que los dos estén conformes y no haya más desavenencias, elegir un "nombre compuesto".

Sergio Ramos y Pilar Rubio son muy activos en redes sociales y han mostrado cómo están llevando el confinamiento con sus hijos, su día a día y su rutina de ejercicios. Esto hace que sus seguidores estén conociendo más esa faceta personal. De hecho, Sergio Ramos en su último vídeo en redes aparece tocando el piano. El camero colgó un vídeo en su cuenta de Instagram haciéndolo y reconociendo que no había tocado el piano en su vida. "Paso a paso, nota a nota...", bromeaba el capitán del Real Madrid.