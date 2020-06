Arturo Vidal: "Soy feliz en el Barcelona y sé que vienen momentos lindos"

El chileno Arturo Vidal afirmó hoy que "está feliz" en el Barcelona y consideró que vienen "momentos lindos" en su equipo, donde actualmente ha sido relegado a la suplencia. "Estoy feliz y sé que vienen momentos lindos, donde voy a disfrutar y haré lo que sé hacer", comentó Vidal en una entrevista ofrecida desde la ciudad estadounidense de Miami a la emisora peruana RPP Noticias.

En la previa al choque amistoso que disputarán Perú y Chile en Estados Unidos, el jugador, de 31 años, también descartó algunas versiones que indicaron que es uno de los veteranos que intentan "hacer el equipo" al seleccionador Reinaldo Rueda. "Eso me da risa, nunca he estado en un equipo donde los jugadores manden y eligen a los jugadores", comentó.

Enfatizó que Chile tiene en Rueda a un seleccionador "que conoce mucho el fútbol" y reitero que él "ni nadie, ni el mejor jugador del mundo, puede decirle a un entrenador" qué jugadores poner. "Claramente, el de Rueda es un proceso lindo, que se está construyendo con jugadores jóvenes y con los antiguos que también estamos", acotó.

Vidal consideró, además, "un error" una polémica inscripción que hicieron los jugadores de Chile en los vestuarios del Estadio Nacional de Lima en 2015 tras un partido de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

"Claro que no se debe hacer eso, pero son cosas que pasan, momentos que uno vive en el instante y no se pone a pensar, claramente fue un error", señaló. Al concluir su comentario sobre esa inscripción, que decía "Respeto, por acá pasó el Campeón de América", Vidal aseguró: "no fui yo".