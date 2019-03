Argentina no supo ganar y pasa por penaltis

Argentina evidencia su falta de gol: Resulta paradógico que una selección con Messi, Agüero, Di María, Higuaín o Tévez sufra tanto para aprovechar las múltiples opciones para marcar de las que dispone. La falta de puntería le costó el empate ante Paraguay en el estreno y quedó demostrado ante Uruguay, la débil Jamaica y una Colombia que supo sobrevivir sufriendo hasta los penaltis.

Marcaje individual para Messi: El pánico colombiano al jugador del Barça hizo que Santiago Arias, lateral derecho en el PSV, partiese como titular en el flanco izquierdo. El cafetero olvidó completamente su posición táctica para seguir, en la medida de lo posible, a Messi por todo el campo e intentar dificultar su desborde. Tras varias faltas cuando ya tenía tarjeta amarilla, Arias volvió a su posición natural en la segunda parte, lateral derecho, y Zuñiga ocupó el perfil izquierdo.

Pékerman corrige su error inicial: Desplegó un once inicial arriesgado con Mejía como único pivote defensivo y quedó en evidencia en los primeros minutos. Argentina robaba con facilidad el balón y la selección colombiana no conseguía sacar el esférico jugado desde atrás. A Pékerman no le tembló la mano y en el minuto 24 sacó a un delantero, Teo Gutiérrez, para introducir a Cardona y ayudar a un Mejía que ya tenía tarjeta y estaba desdibujado. Logró contener mínimamente el despliegue argentino en ataque y pudo irse con 0-0 al descanso.

James no pudo aportar nada. Colombia no realizó ni un solo disparo a puerta en el primer tiempo y no tuvo el balón en su poder la mayor parte del encuentro. James, más centrado en su posición de lo habitual, no logró generar fútbol y tuvo que vaciarse en el trabajo defensivo para apuntalar el medio. Intentó ayudar en la lamentable salida de balón colombiana pero se vio desbordado por la presión exhaustiva de los jugadores argentinos.