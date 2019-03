Arda Turan: "Con las sensaciones que tuve en el debut, se ha compensado el tiempo parado"

El centrocampista del Barcelona Arda Turan, que el pasado miércoles debutó con la camiseta azulgrana en el derbi copero contra el Espanyol, ha asegurado estar "muy feliz" y se ha mostrado convencido de que "los seis meses de espera han valido la pena". "Con las sensaciones que tuve en el debut, ya podría volver a estar un tiempo sin jugar. Me ha compensado el tiempo parado", ha insistido Turan en una entrevista radiofónica.

La sanción que le impuso la FIFA al Barcelona -dos ventanas del mercado de fichajes sin poder inscribir futbolistas- ha impedido jugar a Arda Turan y Aleix Vidal hasta que finalizase 2015. Pero el internacional turco ha explicado que durante estos meses sin poder debutar, en el club catalán lo han tratado de maravilla: "Todo el mundo me ha ayudado. Nunca me he sentido solo".

El pasado miércoles, por fin pudo estrenarse como azulgrana. "Normalmente el primer día es difícil, estaba nervioso. No es lo mismo jugar que entrenarse, porque pierdes rítmo. No me costó jugar al fútbol sino jugar en equipo. Suerte que estaba jugando con los mejores jugadores del mundo, en casa, con nuestra afición, y todo fue más fácil. Me lo he pasado muy bien", ha destacado.

Arda se ha deshecho en elogios hacia sus compañeros, especialmente el tridente ofensivo: "Messi es el mejor de la historia. Hace cuatro o cinco años que lo es. No es de este mundo. Suárez es un delantero buenísimo. Para mí, después de Messi, llegará Neymar. Está muy bien, en gran forma. Él será el siguiente".

Sin embargo, el turco ha desvelado que, en realidad, su ídolo "siempre será Iniesta", porque se ve reflejado en él. "Es mi referente y creo que elegí bien. A veces, me critican porque la paso demasiado y no marco. Yo pongo como ejemplo a Iniesta. Él hace arte y su arte no se resume con goles", se ha justificado.

Turan reconoce que no acepta perder "ni en los entrenamientos" y que por eso está tan feliz de haber recalado en un equipo ganador: "Fue muy especial cuando me presentaron con el Barça. No solo tenía importancia para mí esta camiseta, también para mi pueblo, porque yo soy un ejemplo para ellos".

Ahora espera ganarlo todo con el Barcelona, aunque es consciente de que será complicado repetir lo del año pasado. "Los segundos años son siempre más difíciles, pero la motivación es hacer lo que no ha hecho nadie. Queremos cambiar la historia del fútbol. Es lo que quiere Luis Enrique y nos lo dice mucho. A mí él me gusta mucho, porque es un hombre muy pasional", ha sentenciado.