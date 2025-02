El árbitro paró el partido por cánticos de 'Asencio muérete': "Estaba afectado"

José María Sánchez Martínez, árbitro principal del partido entre Real Sociedad y Real Madrid, paró el partido en el tiempo de prolongación de la primera mitad de la semifinal de Copa del Rey al reportar cánticos de 'Asencio, muérete' desde la grada del Reale Arena.

El colegiado habló con los capitanes de ambos equipos, Mikel Oyarzabal en los locales y Vinícius Junior en los visitantes, antes de dirigirse a los entrenadores, Imanol Alguacil y Carlo Ancelotti, respectivamente, junto al delegado de campo de la Real Sociedad y a un efectivo de la Ertzaintza.

Con el juego parado durante varios minutos, el partido se reanudó tras emitir un mensaje en los videomarcadores, en castellano y en euskera: "No a los cánticos racistas, xenófobos e intolerantes. Anima y apoya al equipo respetando al rival", se proyectó.

Acta arbitral

Y tras el encuentro, el árbitro explicó lo ocurrido en el acta: "En el minuto 46, el dorsal 7 D. Vinicius José De Oliveira Do Nascimento, capitán del Real Madrid CF, me transmite que a su compañero el dorsal 35 D. Raúl Asencio Del Rosario le están insultando desde el fondo detrás de una de las porterías donde se sitúa público que porta objetos del club local", inicia.

"Dichos insultos que se estaban realizando en ese momento fueron escuchados por mí al grito de: "¡Asencio muérete!", de forma coreografiada y repetida por dicho sector de la grada, activando de forma instantánea el protocolo, informando de todo ello al coordinador de seguridad del partido, y siendo todo comunicado por megafonía para que cesaran dichos insultos, sin volver a producirse incidente ninguno", escribe el colegiado en el acta.

"He preferido quitarle"

Además, tras el duelo, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que sustituyó a Asencio al descanso debido a estos cánticos y cómo le habían afectado a su futbolista. “A nadie le gusta que en un campo se le grite ‘muérete’. Estaba afectado y he preferido quitarlo porque su sentimiento podía afectarle en el partido", explicó el italiano en rueda de prensa.

Condena de Mikel Oyarzabal

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, condenó los cánticos de parte de la grada contra Asencio: "Como en muchos estadios, lo que unos pocos cánticos no empaña al resto de la afición. Obviamente, se condenan los insultos, no nos gustan. Creo que hay otras maneras de condenar los hechos o los actos que alguno haya podido hacer, pero creo que no es la manera adecuada. Nos sumamos a la causa de que no es de esa manera y si hay que hacerlo es de otro modo", explicó Oyarzabal sobre lo sucedido.

Cánticos racistas en el RCD Stadium

Esta es la segunda vez en cuatro días que se activa el protocolo de actuación acerca de incidentes en las gradas en el fútbol español, después de que el árbitro Cuadra Fernández hiciese lo propio durante el Espanyol-Athletic Club en el RCD Stadium del pasado domingo después de que Iñaki Williams le reportara cánticos racistas.

"Iñaki Williams me comunicó un incidente racista desde uno de los fondos del estadio donde se encontraban los aficionados del RCD Espanyol (identificados como tal por indumentaria) que se habían dirigido al jugador con dorsal Nº21, D. Maroan Sannadi, en los siguientes términos: '¡Puto moro!'", recogió el colegiado en el acta del encuentro.

