Arbeloa: "Les guste a muchos o no, Mourinho morirá siendo 'The Special One'"

Fue llegar al final en Estocolmo y Arbeloa quiso lanzarse a felicitar a su "amigo" José Mourinho. El exjugador del Real Madrid, que estuvo a sus órdenes, le felicitó a través de sus redes sociales con mensaje a los que critican al portugués.

En su Twitter, Arbeloa escribió: "Enhorabuena una vez más a mi amigo José Mourinho. Muy contento por él. Les guste a muchos o no, morirá siendo 'The Special One'".