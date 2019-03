Andrés Iniesta, sobre Isco: "Es un jugador fantástico de un talento brutal"

Andrés Iniesta, capitán del Barcelona, dedicó elogios a Isco Alarcón, del que dijo "es un jugador fantástico de un talento brutal", en un momento en el que está en el aire su continuidad en el Real Madrid.

Con la continuidad de Isco en el conjunto madridista cada vez más en entredicho tras no renovar, Iniesta fue sincero cuando fue preguntado por su compañero de la selección española.

"Isco me parece un jugador fantástico de un talento brutal. Hace muchos años que lleva haciendo las cosas muy bien y está en uno de los mejores equipos, a partir de ahí tanto en su equipo como en la selección es un jugador muy importante", valoró. "Sigue siendo todavía joven y tiene por delante muchos años para seguir creciendo y mejorando", añadió en la rueda de prensa en el estadio El Molinón

Diego Costa, desconocía estar apercibido de sanción

Diego Costa, delantero del Chelsea, reconoció que no sabía que está apercibido de sanción y que si es amonestado ante Israel se perdería el partido de clasificación al Mundial 2018 que España disputará en Macedonia en junio, y aseguró que no tiene ninguna intención de forzar la tarjeta.

"Estoy enterándome ahora que tengo tarjetas", dijo cuando fue preguntado por si forzaría una segunda cartulina en la fase de clasificación. "No tengo intención ninguna de sacarme otra tarjeta, estoy en un momento que tengo que hacer las cosas muy bien aquí y no quiero perderme ningún partido", añadió.

Antes de su comparecencia, Diego Costa escuchó al seleccionador español Julen Lopetegui hablar de la necesidad de su carácter bien medido y que lo quiere "un poquito enfadado" en el campo.

"Me enfado normalmente durante los partidos, no comienzo enfadado", respondió Costa. "Intento jugar para hacer lo mejor y este año me estoy encontrando cada vez más lejos de esas acciones", apostilló.

"Es un partido muy importante para nosotros e intentaremos hacer lo mejor posible para ganar", destacó sobre el duelo contra Israe