Ancelotti: "No voy a hablar de Brasil nunca más"

Carlo Ancelotti ha querido zanjar en su primera reaparición pública su posible vinculación con Brasil para ser su próximo seleccionador desde la Copa América que se juega el próximo verano. El italiano ha avisado de que ya no hablará "nunca más" de este asunto.

"No voy a hablar de Brasil ni de lo que va a pasar. Soy entrenador del Real Madrid y aquí me quedo. Este asunto no lo voy a hablar nunca más", ha dicho ante los medios de comunicación presentes en las instalaciones de la universidad UCLA de Los Ángeles. Se atiene a su contrato: "Me quedo con el contrato que tengo hasta el 30 de junio de 2024".

"La plantilla ha mejorado, aunque hemos perdido a un jugador fundamental como Karim"

También ha hablado sobre su posible renovación y las ausencias en la plantilla: "Yo no tengo prisa por renovar porque tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024. La confianza en este club es total. La temporada va a salir bien porque tenemos mucha confianza. La plantilla ha mejorado, aunque hemos perdido a un jugador fundamental como Karim, al que le deseamos lo mejor. Tenemos un grupo muy joven y estamos convencidos de que nos va a dar muchas alegrías".

Por otro lado, el de Reggiolo rehuyó valorar el posible fichaje del francés Kylian Mbappé: "Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid. Puedo hablar de jugadores de gran calidad que han venido como Jude Bellingham, Arda Güller, Fran García, Brahim Díaz... Modric, Rodygo y Vinícus han vuelto muy bien... hablar de jugadores que no están aquí no me parece correcto", abundó.

Gira estadounidense

El Madrid ya está en Estados Unidos, donde disputará cuatro amistosos de pretemporada. El domingo 23 en el Rose Bowl de Pasadena, en el condado de Los Ángeles, contra el Milan. Después, viajará a Houston para medirse al Manchester United el miércoles 26; a Dallas, para disputar el Clásico ante el Barcelona el sábado 29; y finalmente a Orlando, para jugar contra la Juventus el miércoles 2 de agosto antes de volver a España.