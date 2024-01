Ancelotti, sobre Vinícius: "Me gustó más lo que dijo tras el partido que los tres goles"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, vive uno de sus mejores momentos en el banquillo blanco. El italiano ha logrado que su equipo supere la epidemia de bajas del comienzo de temporada y responda en los momentos clave, como el pasado domingo en la final de la Supercopa de España ante el Barça. El de Reggiolo elogió a Vinícius por lo rápido que ha recuperado su "mejor nivel" y ensalzó las declaraciones del brasileño después de su hat-trick al Barcelona en Riad.

"Vinícius ha vuelto a su mejor nivel. Después de la lesión ha necesitado un poco de tiempo. Además, está aprendiendo a jugar más por dentro, y esto lo vuelve mucho más peligroso. Es mucho menos previsible cambiando a veces la posición, combinando muy bien con Rodrygo. Pero me gustó más lo que dijo tras el partido que los tres goles", comentó Ancelotti.

El entrenador italiano analizó las claves de la buena marcha de su equipo y apuntó al "buen ambiente del vestuario", el "fuerte espíritu" de sus jugadores y "el buen juego".

"El éxito de este equipo se basa en el buen ambiente del vestuario, un grupo motivado, un fuerte espíritu de equipo y el buen juego. No tenemos que olvidar que el equipo está jugando un buen fútbol, ​​con las ideas claras, y no lo digo yo me lo dijo Sacchi ayer por teléfono", desveló Ancelotti.

"Va a ser un partido más complicado que el de la Supercopa"

El entrenador del Real Madrid sabe que este jueves le espera otro partido de máxima intensidad ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano en los octavos de final de la Copa del Rey.

"Es una eliminatoria a partido único, y es un factor a tener en cuenta. Lo que ha pasado en los partidos anteriores no cuenta para mañana. Va a ser un partido más complicado que el de la Supercopa. Vamos a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa de Rey lo que hace que aumente la importancia del partido. Intentaremos de hacer lo máximo para ganar", analizó Ancelotti.

Sobre la polémica sobre siel Atlético hará o no el pasillo al Real Madrid, Ancelotti explicó que no le preocupa y que cada club es libre para tomar sus decisiones.

"Hay que respetar las decisiones de cada club. Si lo hacen me parece perfecto si no lo hacen me parece perfecto, pero no le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid puede hacer las cosas de distintas maneras, y yo no me meto absolutamente en esto. Cuando nos toque a nosotros, elegiremos lo mejor para nosotros", zanjó Ancelotti.

En lo meramente deportivo, el entrenador italiano confirmó que Rodrygo está "disponible para jugar" este jueves ante el Atlético de Madrid, pese a haber entrenado hoy al margen del grupo.

"Está muy bien y en buena dinámica. Fue determinante en los dos partidos de la Supercopa. Ha vuelto a jugar a su mejor nivel", apuntó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid no aclaró si será o no titular y ensalzó la actitud de Brahim, clave en los últimos partidos saliendo desde el banquillo.

"Ha vuelto después de los dos años en Milán con más conocimiento a nivel táctico. Es un jugador más potente que destaca mucho en espacio reducido. Además, hace un trabajo defensivo muy importante, y puedes jugar en varias posiciones de ataque. Es un jugador completo y está ayudando mucho", indicó Ancelotti.

"Le deseo a Xavi lo mejor"

Por último, el italiano no siente que la victoria del Real Madrid en la final de la Supercopa ante el Barça haya puesto "contra las cuerdas a Xavi".

"Tengo respeto máximo a todos los entrenadores porque nuestro trabajo es muy complicado, sabemos muy bien que cuando las cosas de un equipo no salen bien, el responsable es el entrenador. Le deseo a Xavi lo mejor", concluyó Ancelotti.