Ancelotti revela el motivo de su enfado con Bellingham

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentaron en el Clásico de pretemporada en un partido disputado en Nueva Jersey (Estados Unidos) que terminó con una derrota por 2-1 para el equipo blanco. Posteriormente, el entrenador blanco, Carlo Ancelotti, atendió a la prensa para analizar el encuentro y otros aspectos relacionados con el conjunto merengue.

Uno de los temas que más interés suscitó entre los medios fue la gestión de los futbolistas que no han viajado a la gira de pretemporada en Estados Unidos. Jugadores clave como Valverde, Carvajal, Tchouaméni, Mbappé, Camavinga, Mendy y Bellingham están aún de vacaciones tras sus compromisos internacionales en la Eurocopa y la Copa América. Ancelotti aseguró estar en constante comunicación con ellos.

Bromea sobre su llamada a bellingham

Sin embargo, Ancelotti quiso bromear sobre un enfado con Jude Bellingham "Estoy en contacto... pero ayer me enfadé con Bellingham porque no me contestó. Le dije a Vinicius que lo llamase él y se lo cogió al momento. Me pasó el teléfono y ya pude hablar con él. Así que cuidado", dijo entre risas y con un tono irónico.

"No pensamos en temas tácticos. Eso a partir del día 7. No nos volvamos locos. Son partidos de pretemporada"

Además, el técnico italiano quiso quitar importancia al resultado del partido. "Ha sido un partido con buena intensidad y buenas jugadas. Seguimos con la línea de preparación y poco a poco vuelven los jugadores. El resultado no es tan importante", comentó. Su objetivo principal durante la pretemporada es "dar minutos a los jugadores" para que recuperen la forma física adecuada. "No pensamos en temas tácticos. Eso a partir del día 7. No nos volvamos locos. Son partidos de pretemporada y nos faltan ocho jugadores", abundó el técnico italiano.

Ancelotti también semostró confiado respecto a la preparación de su plantilla para la primera final de la temporada: la Supercopa de Europa contra el Atalanta, programada para el 14 de agosto. "Creo que deben jugar la final los que ganaron la Champions. Lo único que faltan dos, Nacho y Kroos. Con la plantilla que tenemos se pueden competir todos. Si el calendario exige, tenemos una plantilla suficiente para todas las competiciones", afirmó el de Reggiolo.

Elogia a Vinícius y Modric

Una de las noticias del partido fue el regreso de vacaciones de Vinicius , quien disputó 30 minutos. "Ha llegado en buena forma y eso significa que ha trabajado en vacaciones. No necesita mucho trabajo", valoró Ancelotti. También elogió la condición física de Luka Modric, quien jugó hasta el final del partido, demostrando estar "muy bien". Sin embargo, Rodrygo no tuvo minutos debido a estar "cansado", aunque se espera que juegue 45 minutos en el próximo amistoso contra el Chelsea.

El entrenador también tuvo palabras de elogio para los jóvenes canteranos Lorenzo, Obrador y Jacobo, quienes debutaron en este partido. "Me encanta verles jugar porque muestran calidad y personalidad", dijo Ancelotti. Además, destacó el rendimiento de Mario Martín, a quien ve con potencial para formar parte de la primera plantilla. "Es un jugador que puede estar en la primera plantilla. Veremos qué pasa al cierre del mercado, es un jugador con el que podemos contar", concluyó.

