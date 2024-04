Ancelotti se queda con Arda Güler: "No hay duda"

Carlo Ancelotti festejó por todo lo alto el triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad en Anoeta con gol del turco Arda Güler (0-1). El italiano aseguró que "todo el mundo" creía que el equipo blanco viajaba a San Sebastián "de paseo": "Todos salvo los jugadores, que tienen esa ilusión de seguir en buena dinámica y hay que agradecérselo".

"Modric podría jugar el martes ante el Bayern Múnich"

El de Reggiolo se deshizo en elogios hacia Güler en la sala de prensa del Reale Arena: "Va a ser un jugador muy importante en el futuro para el Real Madrid y no hay duda de que se quedará aquí el año que viene", anunció Carletto.

El equipo merengue aterrizó en San Sebastián con parte de la mente puesta en el encuentro del próximo martes de Champions League, de ahí que el míster italiano rotase. Ancelotti sacó pecho de su equipo B. Uno de los futbolistas que más se lució fue Luka Modric: "Ha demostrado estar muy bien, además de mantener la posesión ante una buena Real Sociedad. Podría jugar el martes ante el Bayern Múnich".

"La alineación del martes tengo que verla. Ha vuelto Militao también, que ha jugado por primera vez como titular y lo ha hecho muy bien. Son todos opciones que tenemos y que evaluaré en los próximos días", abundó.

Sobre Militao y Courtois: "Obviamente, Militao tiene opciones. Vamos a ver Tibu (Courtois) esta semana si puede jugar contra el Cádiz y después partido a partido lo evaluaremos. Lo importante es que Militao ha mostrado poco a poco volver a su mejor nivel. Ahora tendrá tiempo para mejorar. Estamos muy contentos en este sentido".

Ancelotti también elogió a la Real Sociedad: "Juega muy bien y aprieta mucho". Un combinado del agrado de Ancelotti, al que "ganar no es tarea sencilla, ya que siempre que se ha sufrido en los últimos enfrentamientos ante ellos".

Alguacil, contento... y enfadado

Imanol Alguacil, por su parte, se fue "contento" con la actuación de la Real Sociedad ante su rival, pero por otro lado apuntó que el equipo se iba "fastidiado y enfadado" a casa tras la derrota.

No quiso poner excusas en rueda de prensa el técnico txuri urdin: "No existe la suerte. Hoy hemos hecho un partidazo, aunque no es suficiente para matar a un gigante como el Real Madrid". "Es importante cómo se juega. El equipo llega, el equipo genera, pero en tres cuartos de campo le cuesta y el equipo es consciente de ello", abundó el preparador.

La Real mantiene una dura pugna con Betis y Valencia en la pelea por puestos europeos: "Siempre que la Real se ha clasificado a Europa en los últimos años, ha sido en el último momento, y este año no va a ser diferente", recordó el de Orio.

No obstante, también quiso lanzar Alguacil un mensaje de optimismo a su hinchada: "Sé que los números no acompañan, pero veo jugar y entrenar al equipo, y si lo sigue haciendo como lo ha hecho hoy, tengo claro que lograremos cumplir con el objetivo".

Kubo se queja del gol anulado

Takefusa Kubo declaró al término del partido que no le pareció falta de Ander Barrenetxea sobre Aurélien Tchouaméni en el gol realista anulado por el VAR y que en Champions no es una acción que se pitaría. Alguacil se mostró contundente al compartir la opinión del japonés.

