Ancelotti: "No se puede jugar, para mí esto no es fútbol sino otro deporte"

Carlo Ancelotti se mostró satisfecho por el pase a octavos de Copa del Rey tras ganar por la mínima 0-1 al Cacereño, de 2ª RFEF, en el estadio Príncipe Felipe. A su juicio, las condiciones del terreno de juego no permitían jugar ni ver fútbol, dando lugar a un partido al que no están "acostumbrados".

"No se puede jugar. Esto para mí no es fútbol; es otro deporte bonito porque equipos pequeños pueden competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición, pero también quieren ver jugar al fútbol", dijo el entrenador del Real Madrid al ser cuestionado por el estado del campo, más blando de lo normal por la reciente lluvia de días pasados en Cáceres.

El italiano cree que fue un choque "igualado y competido" marcado por las condiciones del terreno de juego y la calidad individual de Rodrygo, quien con su gol ha decantado la victoria para los visitantes.

El entrenador elogió el planteamiento del rival extremeño: "Ha jugado muy bien y ha presionado mucho, muy arriba, y por eso no hemos tenido la posibilidad de manejar bien el balón". Asimismo, Ancelotti ha finalizado recordando que con la calidad del equipo merengue pueden luchar en todas las competiciones, incluido el torneo del KO.

No valora el partido de Hazard

Según Ancelotti el Real Madrid no ha temido en ningún momento ser eliminado. El de Reggiolo también opinó que sus jugadores "han cumplido, haciendo lo que tenían que hacer", sin valorar individualmente en profundidad a jugadores como el belga Eden Hazard: "Me ha gustado todo, desde el primer minuto hasta el último, hemos sabido sufrir, no hemos arriesgado atrás, los jugadores han cumplido", sentenció.

"Es difícil de evaluar individualmente el partido de los jugadores porque era imposible jugar y los más pequeños como Hazard y Rodrygo sufren en este tipo de partidos, pero el equipo ha cumplido y ha hecho lo que tenía que hacer", subrayó.