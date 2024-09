Ancelotti, sobre el gesto de Vinícius tras el 0-1: "No opino, cada uno tiene su opinión"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no salió especialmente contento del juego de su equipo en el Reale Arena. La victoria es lo importante, pero el juego volvió a ser gris y los de Alguacil tuvieron tres remates a los palos.

"Ha sido un partido complicado, probablemente no se merecía ganar porque la Real ha jugado muy bien. Hemos tenido sacrificio en los momentos difíciles del partido y eso lo valoro mucho, porque el compromiso en un equipo con tanta calidad no es fácil encontrarlo. Y hoy lo hicimos", analizó Ancelotti.

"Tenemos que hacer autocrítica para mejorar. Este partido es una gran oportunidad para valorar lo que no ha salido bien pese a llevarnos los tres puntos", añadió Ancelotti.

"No estamos al 100%, es normal, pero los jugadores están mejorando. Podemos hablar de todos los problemas del mundo con este partido, pero lo importante era empezar bien. Hay que tener en cuenta que no estamos al 100%. Es normal, no tenemos a cuatro centrocampistas. Valoro mucho el trabajo de los que han jugado", apuntó el italiano.

"¿Mbappé? Le veo más fresco, más activo"

Carlo Ancelotti sí elogió la actuación de Kylian Mbappé. "Le veo más fresco, más activo. Es muy peligroso y combina bien con Vínicius y los delanteros. Está mejorando mucho. Su partido me ha gustado mucho", indicó Ancelotti.

Por último, el entrenador italiano fue preguntado por el segundo penalti a Vinícius y por la celebración del brasileño en el 0-1.

"No opino, cada uno tiene su opinión. Prefiero tenerla para mí. El penalti del 0-2 no lo he visto, he visto la imagen pero cuando el árbitro va al VAR él lo ve mucho mejor y creo que no ha tenido dudas", concluyó Ancelotti.

