Ancelotti gana la partida a Guardiola: "El Madrid nunca muere"

Las eliminatorias entre Carlo Ancelotti y Pep Guardiola se han convertido en un clásico del fútbol europeo. El entrenador del Real Madrid reivindicó la clasificación de su equipo para las semifinales de la Champions League eliminando al Manchester City en los penaltis. El italiano se ha convertido además en el único entrenador que ha conseguido eliminar a Pep Guardiola en tres temporadas diferentes en la Champions League.

"Esta es una competición especial para nosotros. El Real Madrid saca en esta competición algo que nadie piensa que puede sacar [...] Todo el mundo nos daba por muertos pero nunca den al Madrid por muerto porque el Madrid nunca muere", comentó en zona mixta el de Reggiolo.

"Guardiola nos ha felicitado y deseado suerte para la final, Guardiola es un señor, como este club; es un club de señores"

Explicó que Pep le felicitó tras el partido: "Orgullosos de llegar a semifinales, sobre todo ganando a los campeones de Europa. Guardiola nos ha felicitado y deseado suerte para la final, Guardiola es un señor, como este club; es un club de señores", declaró. "La actitud y el compromiso de los jugadores… esta camiseta exige este tipo de compromiso", abundó.

El italiano explicó cómo siguió la tanda de penaltis: "Los penaltis los he vivido solo. Todos tenían mucha confianza, no hemos tenido problema para elegir los cinco y Lunin estaba muy tranquilo, hemos estudiado bien sus lanzadores", dijo.

Por otro lado, puso ya la mente en el clásico contra el Barcelona del domingo: "El vestuario era una locura. Estamos muy cansados, hay que celebrar porque es una clasificación muy importante y mañana volvemos, con tranquilidad, para preparar el partido del domingo, que es clave en la liga".

"Qué manera más cojonuda de perder"

Pep Guardiola, por su parte, se mostró resignado en sala de prensa: "Hubiera preferido ganar, claro. Lo primero felicitar al Real Madrid por clasificarse a semifinales. El Madrid defendió muy atrás, con mucha solidaridad. Lo dimos todo, no me arrepiento de nada. Lo hemos hecho todo, tanto defensivamente como ofensivamente. Es lo que hay".

"La suerte no existe y estoy de acuerdo. No hemos conseguido hacer gol. Hemos hecho todo"

"Los tres partidos han sido muy similares, ellos han defendido más atrás, hemos creado muchas oportunidades, pero esto va de marcar goles. Ellos estarán en semifinales y nosotros no, por pequeños detalles. A veces ganas los penaltis, a veces no. No hemos convertido las oportunidades que hemos tenido. Todos hemos estado al mejor nivel, para ganar al Madrid tienes que estar al 100 %, lo hemos estado, pero no ha sido suficiente", analizó el técnico del City.

"No juzgo. Es la decisión de Carlo", apuntó el técnico español sobre el planteamiento defensivo de Ancelotti. "En otro deporte por estadística se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso", abundó el de Sampedor.

Elogió al Real Madrid: "Yo, como entrenador, sólo puedo pedir esto a mis jugadores. Claro que le doy mérito al Madrid, ha sido capaz de aguantar y resistir. Nos hemos enfrentado a muchos equipos cerrados y siempre encontrábamos la manera de encontrar un hueco, hoy nos ha faltado".

"La suerte no existe y estoy de acuerdo. No hemos conseguido hacer gol. Hemos hecho todo. Qué manera más cojonuda de perder. Hoy duele, pero mañana nos tenemos que levantar y seguir. No podemos ganar siempre", apostilló Pep en el Etihad.

Un duelo clásico de los banquillos

Ancelotti y Guardiola son dos de los técnicos más laureados de la historia y en los últimos años siguen demostrando por qué. La primera vez que Ancelotti derrotó a Guardiola en una eliminatoria de Champions League fue en 2014: entonces su Madrid, que ganaría la Décima, le aplastó con un 1-0 en el Bernabéu y un 0-4 en el Allianz Arena.

La segunda vez llegó en 2022, en aquella eliminatoria en la que remontó en la vuelta con dos goles de Rodrygo en el descuento. Curiosamente, Carletto levantó también la Orejona.

De hecho, Guardiola, a pesar de haberse cruzado con el Real Madrid de Ancelotti cuatro veces en Europa, solo ha conseguido eliminarle una vez. Fue la pasada temporada tras una exhibición en el Etihad. Parece evidente que el ganador de sus cruces acaba como campeón de Champions League. ¿Volverá a pasar esta temporada?

