Ancelotti: "Endrick habla muy poco y trabaja mucho, esto me gusta mucho"

Carlo Ancelotti ha insistido en pedir una reflexión en el mundo del fútbol por la constante ampliación del calendario: "El objetivo es jugar menos partidos y creo que el jugador no tiene ningún problema en bajarse su salario si juegan menos".

"Esta temporada no va a cambiar. La queja de entrenadores y jugadores no van a cambiar el calendario de esta temporada. Es importante reflexionar, que LaLiga, la UEFA, la FIFA, estén pensando que los jugadores se están cansando. Lo que los jugadores están pensando, cambiar el futuro del fútbol, creo que es una cosa correcta", apoyó el entrenador del Real Madrid.

'Rock and roll'

Sobre el juego del equipo en este inicio de temporada: "Veo a la afición encantada con lo que estamos haciendo. Puede ser que se pueda jugar mejor, pero la afición de Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol 'rock and roll' y no de muchos toques. Intentamos hacer con nuestras características feliz a la afición, que le gusta mucho más ganar que jugar bien. Lo ideal sería ganar y jugar bien".

¿Y cómo se juega 'rock and roll'? Pues tiene que ser un fútbol "entretenido, vertical, con intensidad, con ritmo", todo "sin perder demasiado tiempo a llegar a la portería rival". "Esto creo que es la característica que tiene esta plantilla, jugar vertical, tenemos jugadores que tienen mucha fuerza, mucha energía, sobre todo con balón", abundó.

Quiere un equipo "vertical"

"El fútbol bonito depende mucho de las características de los jugadores. Siempre he dicho que el fútbol bonito es defender bien, atacar bien, manejar bien el balón, jugar bien a la contra. Es muchas facetas, no es una sola, pero cada uno tiene su opinión. A mí me gusta mucho ver mi equipo defender bien, me gusta que mi equipo salga bien desde atrás, que mi equipo no pierda tiempo, que sea vertical", argumentó.

"Meter un centrocampista más no significa que vamos a tener más equilibrio"

Por eso sigue insistiendo el italiano en el equilibrio como clave, insistiendo eso sí en que se trata de "un trabajo colectivo" que se puede alcanzar "con dos o tres delanteros". "Recuerdo que la Champions de París fue jugando con tres delanteros, y teníamos un equilibrio perfecto. Meter un centrocampista más no significa que vamos a tener más equilibrio", ha reflexionado.

"El objetivo del equipo es ser compacto. Si Vinícius, Kylian y Rodrygo intentan presionar arriba y los medios no suben y la defensa no sube, no es un problema de Vinícius y Mbappé. Igual al otro lado, si hay bloque bajo ellos tienen que defender. Yo entiendo que vuestro pensamiento es que la falta de equilibrio es porque Vinícius, Mbappé y Rodrygo no trabajan, pero no es así", defendió a sus delanteros.

¿Cambio de sistema?

Eso sí, el técnico blanco no negó una vuelta al sistema 4-4-2 de la temporada pasada, algo que está "evaluando". "Nos han generado muchas oportunidades, pero son, sobre todo, porque hemos fallado un poco la salida desde atrás, pero no porque cuando el equipo ataca no tiene equilibrio defensivo o no tiene buen posicionamiento para evitar la transición", analizó Carletto.

Así, Ancelotti quiere ver este sábado ante el Espanyol "un Real Madrid que sigue progresando, que sigue mejorando". "Parece que estamos entrando en una buena dinámica, hemos ganado los últimos dos partidos y queremos seguir", comentó. "Es la jornada propicia para jugar un buen partido, ganarlo y pensar en el próximo martes, no tener lesiones", agregó.

"No estamos a nuestro mejor nivel, pero es bastante normal en este momento de la temporada. Nunca hemos llegado en los últimos años a tope en septiembre. Hemos llegado a tope en octubre, noviembre, pero de momento estamos bastante bien", dijo un Ancelotti que avanzó rotaciones en la alineación ante los 'pericos'.

El regreso de Camavinga

Finalmente, el italiano confirmó que Eduardo Camavinga "está muy cerca" de volver de su lesión de rodilla, ya que "va a empezar a trabajar con el equipo la próxima semana": "Está bien a nivel individual, está trabajando muy bien. Obviamente, es un jugador muy importante para nosotros, nos permite rotar un poco más los centrocampistas en este tramo de la temporada y va a aportar mucho".

Endrick será titular muchos partidos

Asimismo, Ancelotti adelantó la titularidad de Endrick ante el Espanyol o el Alavés... ¿dando un 'palito' a alguien? "En el futuro va a ser titular en muchos partidos del Real Madrid, por la calidad que tiene es bastante obvio. Es un chico muy humilde que habla muy poco y que trabaja mucho, esto me gusta mucho", elogió al delantero brasileño, que ha marcado dos goles en este inicio de curso.

